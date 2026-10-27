NECPC 发布 3 款 2026 秋冬季 LAVIE 笔电，搭载英特尔最新处理器

IT之家 10 月 27 日消息，NECPC 日本当地时间今日发布了 3 款笔记本电脑新品，其中新款 LAVIE X14、LAVIE S13 基于第 3 代英特尔酷睿 Ultra 处理器 "Panther Lake"、新款 LAVIE N13 则基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake"。

LAVIE X14

LAVIE X14 (X1475/NAS) 搭载酷睿 Ultra 7 处理器 355。其采用碳纤维材料，配备 14" WUXGA 触控屏幕，集成 99.9Whr 电池，质量仅 1021g，厚度 18.9mm。该型号拥有 2 个雷电 4、RJ-45、microSD 读卡器。

LAVIE S13

LAVIE S13 (S1375/NA, S1355/NA) 面向学生群体，除经典银 / 黑外还提供冰紫作为第 3 配色选项。

其可选酷睿 Ultra 7 处理器 355、酷睿 Ultra 5 处理器 322，配备 13.3" WUXGA 触控屏，内置 76.1Whr 电池，质量 1099g，厚度 12.9mm。

LAVIE N13

定位更低的 LAVIE N13 基于酷睿 5 处理器 320，同样配备 13.3" 触控屏，拥有 2 个 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、microSD 读卡器，内置 54Whr 电池，质量 1177g，厚度 15mm。