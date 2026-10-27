雷神猎刃 S 超竞版双十一 8329 元起：搭载 R7-8840HX + RTX5060

双十一大促已经开启，笔记本产品也迎来新一轮优惠活动。

其中，雷神猎刃系列新品，猎刃 S 超竞版也正式开启了大促，其中猎刃 S 超竞版 R7-8840HX 版本售价 8229 元起。

性能方面，雷神猎刃 S 超竞版搭载 AMD 锐龙 7 8840HX 处理器，采用 Zen4 架构、5nm 工艺，拥有 12 核 24 线程设计，最高睿频 5.1GHz，L2+L3 缓存最高可达 76MB，能够满足游戏运行以及专业创作场景下的性能需求。

显卡方面，机器搭载 NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU，支持 115W 满功耗释放，配备 8GB GDDR7 显存，基于 Blackwell 架构打造，拥有 3328 个 CUDA 核心以及 572TOPS AI 算力，并支持 DLSS 4 与 Max-Q 技术。

整机性能释放方面，雷神猎刃 S 超竞版最高可实现 180W 高能输出，并搭载蠪科技 2.0 散热系统。该系统采用双夜枭风扇设计，配合四根 3D 高效热管以及相变硅脂，通过超薄铜质鳍片组快速导出内部热量，帮助设备在高负载运行时保持稳定性能表现。

显示方面，雷神猎刃 S 超竞版配备一块 16 英寸云影屏，采用 2.5K 分辨率和 240Hz 刷新率，响应时间为 4ms。屏幕支持 100% DCI-P3 广色域，亮度达到 500nit，对比度为 1200:1，并采用 16:10 比例设计，屏占比达到 90.6%。同时，屏幕通过 A+ 无亮点规格认证。

外观方面，雷神猎刃 S 超竞版采用极简竞技设计语言，A 面采用阳极氧化金属工艺处理，并加入棱镜 RGB Logo 元素，在保持电竞风格的同时，也兼顾日常使用场景。键盘部分配备四区独立 RGB 键盘，支持全键无冲，并提供全尺寸下沉式方向键以及独立数字小键盘，同时设置性能模式快捷键，方便用户快速切换运行状态。

扩展能力方面，机器搭载双 DDR5 内存插槽，最高支持 64GB 内存扩展；提供双 M.2 硬盘位，其中一个接口支持 PCIe 5.0 固态硬盘，方便后期进行存储升级。此外，设备支持 WiFi 6、蓝牙 5.4 以及 2.5G 有线网口，能够满足游戏联机、文件传输等不同网络需求。

续航与接口方面，雷神猎刃 S 超竞版内置 80Wh 电池，支持 100W PD 快充，并可搭配 GaN 超能适配器使用。接口配置包括 USB 3.2 Gen1 Type-A、USB 3.2 Gen2 Type-C（支持 DP 1.4 独显输出与 100W PD 充电）、HDMI 2.1 独显输出、2.5G 网口以及 3.5mm 二合一音频接口，能够覆盖日常外设连接需求。

此外，机器配备带物理开关的摄像头设计，进一步提升隐私保护能力，触控板采用类玻璃材质，提升操作手感。软件方面，雷神猎刃 S 超竞版搭载小雷 AI 超级助手，支持 AI 游戏伙伴、AI 一键 PPT、AI 图文生成、AI 写作以及 AI 健康检测等功能，为日常办公和创作场景提供辅助。

双十一期间，雷神猎刃 S 超竞版下单可享 400 元闪电补贴，叠加 88VIP 满 5000 元可使用 500 元消费券，多地支持政府补贴支付，最高可省 1500 元。同时，学生认证购机可额外领取 50 元红包，晒单还可获得键鼠套装、背包等礼品，感兴趣的朋友不妨关注一下。

除了雷神猎刃 S 超竞版外，机械师曙光 16S 青春版也在双十一期间开启优惠活动。作为一款 AMD 平台游戏本，该机搭载锐龙 7 H255 处理器，采用 8 核 16 线程设计，最高睿频可达 4.9GHz，搭配满功耗 RTX 50 系列显卡，其中 RTX 5060 版本配备 8GB GDDR7 显存，能够满足游戏以及部分创作场景下的性能需求。

屏幕方面，机械师曙光 16S 青春版配备 16 英寸 2.5K 300Hz 高刷屏，支持 100% sRGB 色域和 500nit 亮度；扩展方面，机器提供双 SO-DIMM 内存插槽以及双 M.2 硬盘位，并支持 RAID，方便后续升级。散热方面，该机采用双风扇四根 3D 铜管设计，同时支持双显三模切换与独显直连技术。此外，RGB 全尺寸键盘、千兆网口以及 WiFi 6 等配置，也覆盖了游戏和日常使用需求。

双十一期间，机械师曙光 16S 青春版叠加国补等优惠后，RTX 5050 版本到手价 7819.15 元起，RTX 5060 版本到手价 8329.15 元起，购机赠送多重好礼。对于预算在 7000 元至 8000 元左右、希望选择 AMD 平台游戏本的用户来说，这款产品可以作为购机时的参考选项。

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