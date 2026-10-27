80 名特斯拉韩国车主因非法破解激活 FSD 而被移送检方，查扣 21 台设备

IT之家 10 月 27 日消息，据韩联社，韩国首尔警察厅今日通报将 80 名涉嫌非法破解从而在原本无法使用 FSD 的特斯拉车型上擅自激活 FSD 功能的车主移送检方，并查扣了 21 台未经授权的激活设备。

警方指控，这些车主涉嫌违反韩国《汽车管理法》，涉案车主通过欧洲、中国等地的渠道购买破解设备，或自行制作相关工具，以绕过特斯拉的软件限制。

部分媒体报道称，这些车主仅花了约 3 万韩元（IT之家注：现汇率约合 151.4 元人民币）购买到了破解设备，从而解锁了在中国市场售价高达 6.4 万元人民币的辅助驾驶套件。

韩国纽西斯通讯社报道称，部分设备由海外购买，也有从事 IT 相关工作的涉案人员利用海外开发者平台 GitHub 上的开源代码，结合车辆电子控制系统相关技术信息，自行制作激活设备。

警方还发现，部分涉案人员曾在网络社区交流非法破解激活 FSD 的方法，以及避免车辆留下相关操作记录的方式。

韩国警方表示，未经授权激活的功能可能无法正常识别道路行驶状况，或出现与驾驶员意图不一致的操作，存在安全风险。

根据韩国现行规定，特斯拉 FSD 功能仅允许符合相关条件的美国制造车型使用。依据韩美自由贸易协定，获得汽车安全标准认证豁免的美国制造特斯拉 Model S、Model X 和 Cybertruck 可使用该功能。中国上海超级工厂生产的 Model 3 和 Model Y 因此无法通过官方渠道在韩国合法启用 FSD。

韩国国土交通部此前已就未经授权激活 FSD 的行为向警方提出调查请求。韩国警方随后与国土交通部、韩国交通安全公团等机构合作，对相关设备及其涉及的车辆软件变更问题展开调查。根据韩国《汽车管理法》，擅自变更、安装、添加或删除可能影响汽车安全行驶的软件，可能构成违法行为。

韩国警方此次移送检方的 80 人目前属于涉嫌违法人员，案件后续仍将由检方依法处理。韩国警方同时提醒，绕过制造商提供的软件更新和认证程序激活车辆功能，可能带来道路安全风险。

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