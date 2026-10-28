罗技 2027 财年半年报归母净利润 4.16 亿美元，同比增长 31.28%

IT之家 10 月 28 日消息，罗技今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）半年报（2026 年 4 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）及第二财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

2027 财年半年报 营业总收入 ：24.46 亿美元（IT之家注：现汇率约合 163.49 亿元人民币），同比增长 5%

毛利润 ：11.55 亿美元（现汇率约合 77.2 亿元人民币），同比增长 16.26%

毛利率 ：47.2%

归母净利润 ：4.16 亿美元（现汇率约合 27.79 亿元人民币），同比增长 31.28%

经营现金流 ：3.3 亿美元（现汇率约合 22.07 亿元人民币），同比下降 6.67%

基本每股收益 ：2.9 美元（现汇率约合 19.38 元人民币）

稀释每股收益 ：2.88 美元（现汇率约合 19.25 元人民币）

资产负债率 ：44.81%

2027 财年第二财季 营业总收入 ：12.19 亿美元（现汇率约合 81.46 亿元人民币），同比增长 3%

毛利润 ：5.47 亿美元（现汇率约合 36.56 亿元人民币），同比增长 6.33%

毛利率 ：44.9%

归母净利润 ：1.8 亿美元（现汇率约合 12.03 亿元人民币），同比增长 5.49%

经营现金流 ：1.64 亿美元（现汇率约合 10.93 亿元人民币），同比下降 28.53%

基本每股收益 ：1.26 美元（现汇率约合 8.42 元人民币），同比增长 9%

稀释每股收益 ：1.25 美元（现汇率约合 8.35 元人民币），同比增长 9%

资产负债率：44.81%

AI 解读 本季度罗技营收与每股收益均超出华尔街分析师一致预期，GAAP 毛利率与 Non-GAAP 经营利润表现亮眼。 公司概况与本财季业绩亮点 罗技是全球领先的设计驱动、软件赋能硬件解决方案提供商，业务覆盖创造力、生产力、游戏、视频协作与流媒体等领域，在 SIX 瑞士交易所（LOGN）与纳斯达克（LOGI）双重上市。 2027 财年第二财季（单季度）： 净销售额达 12.2 亿美元（现汇率约合 81.54 亿元人民币），同比美元口径增长 3%，恒定汇率口径增长 2%，为公司 连续第十一个季度实现增长 。

GAAP 毛利率 44.9%，同比提升 1.5%；Non-GAAP 毛利率 45.2%，同比提升 1.4%。

GAAP 经营利润 2.01 亿美元（现汇率约合 13.43 亿元人民币），同比增长 5%；Non-GAAP 经营利润 2.31 亿美元（现汇率约合 15.44 亿元人民币），同比增长 0.4%。

GAAP 每股收益 1.25 美元（现汇率约合 8.35 元人民币），同比增长 9%；Non-GAAP 每股收益 1.51 美元（现汇率约合 10.09 元人民币），同比增长 4%。

经营活动现金流 1.64 亿美元（现汇率约合 10.96 亿元人民币），季末现金余额 15.1 亿美元（现汇率约合 100.92 亿元人民币）；本季度通过分红与股票回购向股东返还现金 4.06 亿美元（现汇率约合 27.14 亿元人民币）。 2027 财年上半年（累计）： 净销售额 24.46 亿美元（现汇率约合 163.49 亿元人民币），同比增长 5%。

净利润 4.16 亿美元（现汇率约合 27.79 亿元人民币），GAAP 基本每股收益 2.9 美元（现汇率约合 19.38 元人民币）、稀释每股收益 2.88 美元（现汇率约合 19.25 元人民币）。

经营活动现金流 3.3 亿美元（现汇率约合 22.07 亿元人民币）。 下季度指引与供应链风险 公司对 2027 财年第三财季给出如下展望： 净销售额区间 13.6 亿美元（现汇率约合 90.9 亿元人民币），美元口径同比增速区间 -4%~1%，恒定汇率口径同比增速区间 -5%~0%。

Non-GAAP 经营利润区间 2.2 亿美元~2.55 亿美元（现汇率约合 14.7 亿元~17.04 亿元人民币）。

受某半导体供应商工厂事故影响，预计 Q3 净销售额将受到约 7000 万美元~8000 万美元（现汇率约合 4.68 亿元~5.35 亿元人民币） 的负面冲击，公司预计该影响将在 Q4 基本消除。 估值与投资价值 当前罗技 TTM 市盈率约 20 倍，分析师平均目标价约 108 美元，评级以持有为主。公司连续多季度增长、毛利率持续扩张、并维持高强度股东回报，但短期面临半导体供应链扰动与恒定汇率口径下 Q3 零增长压力，需关注供应恢复进度与节日旺季新品销售表现。

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