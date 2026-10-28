特斯拉计划用 Optimus 人形机器人给 Robotaxi 插拔充电枪，终极目标是无线充电

IT之家 10 月 28 日消息，特斯拉的 Robotaxi 无人驾驶出租车已经能够自行驶入超级充电站，但目前仍需要工作人员手动插上充电枪。未来，这项工作可能交由特斯拉的人形机器人 Optimus 完成。

在近期接受 Munro Live 采访时，特斯拉车辆工程副总裁拉尔斯 · 莫拉维（Lars Moravy）和 Cybercab 项目负责人埃里克 · 厄利（Eric Earley）表示，特斯拉计划利用 Optimus 人形机器人为 Robotaxi 插拔充电枪，同时继续研发自动化程度更高的无线充电系统。两人表示：“希望 Optimus 很快就能帮我们完成这项工作。”

目前仍由人工为无人驾驶出租车充电

目前，特斯拉仍在依靠工作人员为无人驾驶 Robotaxi 手动充电。近期，一段拍摄于美国奥斯汀超级充电站的视频显示，特斯拉员工会在 Cybercab 和 Model Y 无人驾驶出租车抵达后，为车辆插上充电枪。如果车辆没有停在足够靠近充电桩的位置，工作人员还会将其挪动到合适的位置。

现阶段，超级充电站是 Cybercab 唯一可用的充电选择，因为这款车型不支持交流充电。因此，Cybercab 仍在后保险杠内隐藏了一个采用北美充电标准（NACS）的充电接口。

莫拉维和厄利在采访中解释称，之所以保留充电接口，是因为至少在现阶段，Cybercab 仍需要使用已经建成的充电基础设施。

无线充电仍是最终目标

Optimus 在这项计划中扮演的角色更像是一种过渡方案。特斯拉表示，随着新基础设施逐步建设，公司正在研发自动化程度更高的充电方式，而 Cybercab 在设计之初就已考虑对这类技术的支持。

IT之家注意到，今年早些时候，特斯拉已获得美国联邦通信委员会（FCC）对 Cybercab 无线充电方案的批准。该公司还计划在奥斯汀建设一座 Robotaxi 充电枢纽，配备 80 个无线充电装置。

一旦这套系统投入使用，车辆就不再需要人工或 Optimus 机器人插拔充电枪。

不过，这一目标短期内恐怕难以实现。特斯拉近期才刚刚在弗里蒙特工厂启动 Optimus 人形机器人的早期生产，首批交付企业客户的计划时间为 2027 年。

即使 Optimus 在此之前就开始进入 Robotaxi 充电站工作，从目前的进度来看，Cybercab 无线充电技术也很可能无法在明年落地。特斯拉甚至可能还需要更长时间，才能让这套系统达到实际运营所需的成熟度和可靠性。

机器人早已是特斯拉计划的一部分

特斯拉计划在 Robotaxi 服务中使用机器人，并非近期才有的想法。

此前，该公司已经展示过用于清洁汽车的机器人，并开始在 Robotaxi 运营枢纽安装相关设备。这些枢纽将成为无人驾驶出租车车队的集中停靠点，车辆可在行程间隙在此充电，并接受日常维护。

不过，这是特斯拉首次明确提及将 Optimus 纳入 Robotaxi 的运营流程。

机器人的用途可能不止于充电。当被问及 Optimus 是否还会帮助维护车队时，莫拉维和厄利表示，它“可能会负责车辆维护，也可能会参与配送领域的工作”。

两人还将 Cybercab、Optimus 和 Robovan 视为物理人工智能发展的重要代表，并表示：“这三者的组合将会非常出色。”

目前，特斯拉员工仍将继续手动为 Robotaxi 充电。随着 Optimus 逐步进入超级充电站工作，特斯拉下一步还需要在各个 Robotaxi 运营市场推广无线充电技术，最终实现从车辆自动驶入充电区域到完成补能的全流程自动化。