荣耀手表 Fit 6 全渠道预约开启：1.97 英寸 AMOLED 全面屏，支持腕上微信

IT之家 10 月 28 日消息，荣耀可穿戴产品经理 @荣耀郭同学 今日宣布，荣耀手表 Fit 6 全渠道预约开启，新品售价暂未公布，但学生可专享优惠最高 150 元等。

据介绍，荣耀手表 Fit 6 提供苔原绿、峡湾蓝、破晓橙、碳索黑、岩壁黑 5 种配色，尺寸为 47.5×40.73×11.39mm，适配 130-200mm 手腕尺寸；内置 620mAh 大容量电池，号称“告别电量焦虑”。

新表配备 1.97 英寸 AMOLED 彩色全面屏，支持全屏触摸操作，拥有 1.82mm 超窄边框（屏占比 81.2%），分辨率为 410*502，拥有 332 PPI、60Hz 高刷。荣耀手表 Fit 6 重约 31.8g（不含表带的重量），中框和底壳采用增强型聚合纤维材质，配备 TPU 材质表带。

荣耀手表 Fit 6 内置加速度传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器、光学心率传感器、环境光传感器、气压传感器，支持睡眠 HRV 监测、睡眠呼吸暂停研究、腕上跑步教练、全天心率监测、电竞模式等功能；拥有上键 + 下键，支持长按、短按等操作，其中上键支持旋转表冠功能。

新表拥有 5ATM 级防水能力，支持在洗手，下雨，浅水区游泳时使用手表，不适用于潜水、跳水、热水淋浴、温泉、桑拿、高速水流下的其他涉水或深水活动。需要注意的是，防水功能非永久有效，防护功能可能会日常磨损而下降。

另外，荣耀手表 Fit 6 除了可以连接安卓手机外，还适配 iOS / 鸿蒙系统设备（Android 9.0 及以上，iOS 15.1 及以上，鸿蒙 6.0 及以上），支持 GPS / Galileo / Glonass / Beidou / QZSS 定位系统、NFC 、蓝牙 BLE 5.4 和腕上微信等功能。

IT之家附荣耀手表 Fit 6 与前代功能差异如下：

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