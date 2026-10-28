DeepSeek-V5 占位符现身 Harness 代码库，为新一代大模型提前铺路

IT之家 10 月 28 日消息，昨日晚间，有开发者在 DeepSeek Harness 官方 GitHub 代码库中发现了一组此前未出现过的 DeepSeek-V5 模型标识符。

在 deepseek-harness 仓库中的 provider.spec.ts 测试文件中，第 154 行附近出现了 deepseek-v5、deepseek-v5-open 和 deepseek-v5-next 三个条目，与已有的 deepseek-v4-pro 并列。

从代码结构来看，这些条目目前承担的是框架层面的占位角色，而非可直接调用的模型接口。v5-open 条目附带 requires ('0.0.1')，意味着这条路径没有实质性的版本门槛，服务端切换后旧版客户端也能继续使用；v5-next 则标注 requires ('99.0.0-alpha.1')，指向一条要求客户端升级才能接入的通道。这说明 DeepSeek 在发布机制上已经为 V5 预备了“强制更新”和“平滑过渡”两种下发方案。

2026 年 4 月 24 日，DeepSeek 以预览版形式发布了 V4 系列，分为 V4-Pro 和 V4-Flash 两个版本，V4-Pro 于 8 月 13 日进入正式可用状态。9 月，DeepSeek 又推出了 V4.1-Flash，官方称其采用了全新架构，但命名仍归入 V4 序列。

IT之家提醒：占位符的出现并不等同于发布临近。现有代码只能证明“发布机制已经就绪”，DeepSeek 可以在服务端修改 / models 配置后直接启用 V5，客户端无须发布新版本。

截至 10 月 28 日，DeepSeek 官方尚未就 V5 系列发布任何公告、模型卡或 API 标识符，也没有对代码库中的占位符作出公开说明。