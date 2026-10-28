23.98 万元，2026 款理想 i6 正式发布

IT之家 10 月 28 日消息，在今晚的发布会上，理想汽车推出了全新的 2026 款理想 i6 车型，仅有一个版本，官方指导价 24.98 万元（与 2025 款相同），入门即顶配，叠加首销限时（2026 年 11 月 30 日 24:00 之前）权益后 23.98 万元。

双马赫 M100 芯片套装 +20000 元（原价 30000 元）

铂金音响 +5000 元（理想全系车型首任车主复购赠送）

后舱娱乐屏套装 +10000 元

除了黑白银三款基础色外，云朵黄、风信紫、磁力蓝三款车漆 +6000 元（首销期免费）

标配 20 英寸低风阻轮毂，21 英寸七辐运动轮毂 +10000 元

双电机四驱 +20000 元（赠送 21 英寸七辐运动轮毂）

电动拖车钩 +6000 元

理想官方承诺，2026 款理想 i6 开启准现车订购通道，最快一到两周内即可交付。

2026 款理想 i6 升级至理想汽车自研马赫智驾平台和高通骁龙 8797 座舱平台，前排换上 29 英寸 6K 全景屏。其他卖点主要包括：

96 千瓦时连山 5C 电池，后驱版 CLTC 综合续航 780km

前排全尺寸双零重力座椅，后排 140° 豪华躺椅

立体五温区智能空调，8.8L 智能电动冷暖冰箱

马赫 VLA 2.5｜3D ViT 视觉感知，识别预判更强

泊车精度 15cm → 5cm，极窄车位更好停

离车泊入支持关门即启动，耗时直降 1/3

CarPlay / HiCar / Carlink

省电哨兵模式功耗大降，两天约耗 1 度电

另外，马赫 VLA 2.5 版本将随 OTA 9.2 推送，OTA 8.7 新版本 11 月初到来。