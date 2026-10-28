马斯克动用钞能力：美国居民起诉数据中心噪声后，xAI 准备直接收购其房产

IT之家 10 月 28 日消息，据《卫报》今日报道，埃隆 · 马斯克旗下 xAI 正通过子公司 MZX Tech 向美国密西西比州南海文市（Southaven）部分居民提出房屋收购邀约。

根据居民收到的信件，房主接受收购后，需要签署协议，放弃与当地发电厂噪声相关的索赔权利，包括参与针对该公司的集体诉讼的权利。

一名房地产经纪人在当地挨家挨户接洽居民时提到，xAI 的收购目标为 418 套房屋，目前已有至少 18 名房主同意出售。

密西西比自由新闻（Mississippi Free Press）9 月报道称，部分居民收到了 MZX Tech 发出的收购信。MZX 在信中否认针对公司的所有指控，同时通过房地产经纪人提出收购房产的方案。

信件明确指出，签署相关协议后，房主将无法再就南海文发电厂相关问题提出索赔，也不能继续参与由居民发起的集体诉讼。信中没有披露具体收购价格。根据《密西西比自由新闻》的报道，部分居民称其收购报价似乎参考了 Zillow 等房地产网站上的房产估值。

这场纠纷源于当地居民对 xAI 数据中心配套燃气发电设施噪声和振动的投诉。今年 6 月，三名居民起诉 xAI、MZX Tech 等相关公司，指控其运营的燃气发电设施持续产生噪声和振动，影响附近居民的生活质量及房产价值，寻求经济赔偿，并要求采取措施减少相关影响。

部分租户也受到房屋收购计划影响。《卫报》报道称，有租户表示，房东同意出售房屋后，要求他们在 60 天内搬离。与房主不同，租户无法直接决定是否出售房屋，但根据居民代理律师此前向媒体的说法，符合条件的租户也可能被纳入集体诉讼的适用范围。

xAI 目前正在美国田纳西州孟菲斯及密西西比州南海文一带扩大数据中心建设，并运营名为 Colossus 的大型数据中心设施。南海文的燃气发电设施则为周边数据中心提供电力。

该公司此前表示，希望成为当地负责任的邻居，并采取过调整发电功率、建设隔音设施等措施，但居民对噪声及其他影响的争议仍在持续。

除居民提起的诉讼外，美国全国有色人种协进会（NAACP）也针对南海文发电设施提起诉讼，指控 xAI 使用未经许可的甲烷燃气轮机，违反《清洁空气法》。

近期，孟菲斯市议会否决了暂停 AI 数据中心开发一年的提案，转而通过一项暂停相关建设活动 135 天的条例。与此同时，xAI 还面临与相关项目有关的环境违规潜在民事罚款，以及承包商提出的超过 2.2 亿美元（IT之家注：现汇率约合 14.7 亿元人民币）未付款索赔；这些指控及索赔目前并不等同于法院已经作出的最终裁决。