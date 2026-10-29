微软发布 Win11 28000.3365 可选更新：Copilot 键可改键，Edge 支持加速启动

IT之家 10 月 29 日消息，微软今天（10 月 29 日）面向 Windows 11 26H1 用户，推送 10 月可选更新 KB5127653，用户安装后版本号升至 Build 28000.3365。

Windows 11 版本 26H1 (KB5127653) 的更新日志也分为逐步推送和正常推送两部分。前者包含将分阶段推出的功能，而后者则会在所有设备更新后立即提供所列的增强功能。以下是更新日志：

逐步推出

[文件资源管理器]

新增！本次更新调整了预览窗格处理从网络下载的文件的方式。对于 HTML 文件，新增的“仍然预览”按钮允许您确认警告并预览文件。非 HTML 文件（例如 PDF）现在会自动预览。

新增！文件资源管理器主页现在可以保留已展开或已折叠部分的状态，因此您可以从上次离开的地方继续操作。

新增！本次更新提升了“详细信息”面板中云文件缩略图预览的可靠性。此外，面板布局也进行了重新设计，让您可以更轻松地查找和查看文件属性。

新增！本次更新解决了点击地址栏右侧附近进入编辑模式时可能会清除地址栏内容的问题。

[表情符号]

新增！本次更新新增了对 Emoji 17.0 的支持，包括扭曲的脸、战斗云和毛茸茸的生物等新表情符号。要插入这些表情符号，请按 Windows 键 + 句点 (.) 打开表情符号面板。

新增！本次更新还改进了几个现有表情符号的设计，以提高跨平台的一致性，包括敬礼脸、偷看脸、鹅、莲花和亲吻猫。

[小部件]

新增！本次更新引入了“提示”小部件，可提供关于 Windows 功能的简短实用指南。要将其添加到“小部件”面板，请打开面板，选择“添加小部件”，然后选择“提示”。要将其添加到锁屏界面，请转到“设置”>“个性化”>“锁屏”，然后将“提示”添加到锁屏小部件中。

[个性化]

本次更新对桌面背景体验进行了多项改进。

本次更新提高了“设置”中“个性化”>“后台”页面的可靠性。

本次更新增加了对使用 DIB 图像文件作为桌面背景的支持。

本次更新提高了新创建帐户的桌面幻灯片过渡效果的可靠性。

本次更新提高了在“个性化”>“背景”中选择桌面背景时预览的分辨率。

本次更新改进了纵向模式显示器用户在“设置”中的桌面背景预览显示效果。

本次更新提高了快速连续更换桌面壁纸时的处理可靠性。

本次更新增加了对在多个桌面上使用幻灯片壁纸的支持，这样就不会自动切换回图片模式。

[蓝牙]

本次更新包含多项改进，旨在提升连接和使用蓝牙设备的可靠性和用户体验：

在语音通话期间，当通过蓝牙经典音频配件上的音量控制调节该配件的音量时，Windows 外壳音量弹出窗口现在会显示，从而提供新的音量级别的视觉反馈。

此次更新提高了 Windows 显示的已与电脑断开连接的配件的连接状态的准确性。

本次更新提高了在“设置”中管理蓝牙和音频设备时，“蓝牙和设备”页面的稳定性。

本次更新解决了蓝牙无线电功能可能已关闭，但“设置”中的“蓝牙和设备”页面中无线电控制开关的状态仍显示为开启的问题。

本次更新提升了蓝牙音频的稳定性和兼容性。

本次更新提高了麦克风与某些蓝牙经典音频配件的兼容性。

本次更新解决了在播放蓝牙音频时可能导致崩溃（错误代码 0x139）的问题。

此次更新提高了 LE Audio 配件的可靠性和性能。

此次更新提高了共享音频的可靠性。

[无障碍]

新增！本次更新引入了“最大化打开应用”功能，这项辅助功能设置会在应用打开时自动最大化应用窗口。无论您是使用屏幕阅读器或放大功能、在平板模式下工作，还是仅仅喜欢一致的全屏工作空间，它都能为您减少日常操作中的一些不便。要启用此功能，请前往“设置”>“辅助功能”>“视觉效果”，然后开启“最大化打开应用”。

本次更新改进了在使用键盘输入、游戏手柄输入或语音助手时，蓝牙快速设置页面的导航体验。

[放大镜]

新增！本次更新为放大镜任务栏带来了现代化的视觉效果。

图标已更新。放大镜工具栏图标与 Windows 11 的视觉设计保持一致，使该工具看起来更简洁、更现代化。

优化了间距和内边距。工具栏的间距和内边距都经过调整，使布局更加精致统一。

视图、缩放控制、键盘快捷键和朗读功能都与早期版本完全相同。

[设置]

本次更新提高了与“设置”>“蓝牙和设备”>“打印机和扫描仪”页面内容交互时的“设置”功能的可靠性。

此更新将“设置”>“应用”>“已安装的应用”更新为在顶层显示打包应用的版本号，就像它已经对其他应用显示版本号一样。

本次更新改进了“设置”中的时间选择器控件，使其在您切换 12 小时制和 24 小时制时，能够反映您偏好的时间格式。这适用于设置活动时间和安排夜间模式等功能。

本次更新改进了“设置”>“蓝牙和设备”>“相机”设置中“允许多个应用同时使用相机”选项的持久性。

[触控板]

新增！在“设置”>“蓝牙和设备”>“触控板”中，您可以找到适用于精密触控板的其他手势控制选项：

单指滚动 —— 从触摸板的左侧或右侧开始，用一根手指垂直滚动。

自动滚动 —— 滚动时，将手指移至触控板边缘附近，即可实现无需抬起手指的持续滚动。

[Copilot 按键]

新增！此更新引入了一项新的 Windows 11 设置，允许您将“Copilot”键重新映射为右 Ctrl 键或上下文菜单键，从而帮助您保留熟悉的键盘快捷键和辅助功能工作流程。

[相机胶卷]

新增！本次更新在“设置”中新增了“相机胶卷备份”功能，帮助符合条件的用户使用 OneDrive 保护照片。用户可以在“设置”首页或“账户”页面启用此功能，并通过扫描二维码在手机上完成设置。

[字体]

新增！本次更新为 Ebrima 字体添加了对 Garay 和 Beria Erfe 两种文字的支持，Ebrima 是首款同时支持这两种文字的微软字体。Garay 采用 Unicode 16.0 编码，Beria Erfe 采用 Unicode 17.0 编码。

新增！本次更新还改进了 Ebrima 中的 Adlam 字形设计，使其与当前的 Unicode 标准保持一致，并提高了一致性。

[电源和电池]

此次更新改善了某些情况下笔记本电脑从交流电源切换到电池电源时出现的显示和性能问题。

[管理员保护]

新增！本次更新引入了一种新的方式，可从“Windows 安全中心”>“帐户保护”中启用管理员保护。IT 管理员自 KB5120998 首次引入以来即可启用管理员保护。这项新功能正在逐步推出，并将在未来几个月内陆续推送，因此可能不会立即在所有设备上可用。当此功能可用时，请启用管理员保护开关，然后重启设备。

[Windows 恢复 (WinRE)]

新增！此更新使 WinRE 能够自动重用已保存在 Windows 中的符合条件的 Wi-Fi 配置文件，包括受支持的基于证书的网络。现在，在快速计算机恢复或云重建等恢复场景中，设备可以自动联网，而无需在 WinRE 中预先配置 Wi-Fi 凭据。此功能默认启用，IT 管理员可以将其禁用。

新增！本次更新添加了恢复远程管理插件，用于扩展 MDM 提供商的 WinRE 管理功能。

[Windows 设置备份和还原]

新增！本次更新引入了“还原摘要”功能，该摘要会在您将备份配置文件还原到新设备后显示。摘要清晰地概述了成功还原的内容，包括 Windows 设置和 Microsoft Store 应用列表。这有助于提高设备切换过程中的透明度，并帮助您验证还原结果，从而更有信心地在新设备上继续进行设置。

[数据保护 API (DPAPI)]

新增！本次更新在基于提示的保护和解除保护操作前添加了一条警告。该警告说明此基于提示的体验将于 2027 年 4 月停用。如果您或您的应用使用了这些提示，请停止创建新的提示保护数据，使用受支持的非交互式保护流程，并在停用前解密或迁移现有的提示保护数据。不使用基于提示流程的 DPAPI 操作不受影响。

[自助服务终端模式]

使用受限用户体验自助服务终端时，Windows 键 + Tab 键盘快捷键已被禁用。

使用单应用程序信息亭模式时，Windows 键 + A 和 Windows 键 + C 键盘快捷键已被禁用。

正常推出

[Windows 版 Microsoft Edge 现已支持加速应用启动]

新增！Microsoft Edge 现在在 Windows 系统上打开速度更快、更稳定，尤其是在设备繁忙或高负载运行时，性能提升更为显著。加速应用启动功能优化了 Windows 在后台启动 Edge 的方式，减少了您打开链接或从任务栏或“开始”菜单启动 Edge 时的延迟。

此功能适用于 Windows 11 版本 25H2、26H2 和 26H1，需要 Microsoft Edge 版本 150 或更高版本。

[应用管理]

新增！基于策略的内置应用移除功能现已支持多会话环境。IT 管理员可以使用现有的基于策略的应用移除功能，在多会话环境下管理 Windows 11 企业版和教育版设备上受支持的内置应用的移除。

[远程桌面（已知问题）] 已修复

此次更新解决了非管理员用户无法通过远程桌面连接到启用了管理员保护的远程设备的问题。受影响的连接可能会失败，并显示错误代码 0xC000000D 和“传递给函数的令牌无效”的消息。

此更新解决了阻止通过 Microsoft Intune 配置“指定代表受信任的 .rdp 发布者的证书指纹”策略的问题。

[Windows PowerShell]

此更新将版本号 5.1 添加到 Windows PowerShell 和 Windows PowerShell 集成脚本环境 (ISE) 的名称中。在现有设备上，安装此更新后，某些“开始”菜单快捷方式可能仍保留其先前的名称。

[BitLocker]

此更新改进了 BitLocker 启动前 PIN 重试处理，以防止意外重复提交导致 TPM 字典攻击锁定和恢复。

[时间和日期]

此次更新将为不列颠哥伦比亚省和艾伯塔省永久启用夏令时 (DST) 支持，该支持将于 2026 年 11 月开始生效。

本次更新引入了新的时区曼尼托巴标准时间，“（UTC-05:00）曼尼托巴”。

[应用程序控制]

此更新解决了在使用 PS_UpdateAndCompareCIPolicy CIM 方法后可能导致设备无法启动的问题。

[音频]

此更新修复了某些 AMD 显卡上 HDMI 和 DisplayPort 音频播放可能失败的问题。

[证书]

此更新解决了当非 Microsoft CNG 密钥存储提供程序报告格式错误的算法名称或在提供程序枚举期间发生故障时，TPM 证明身份密钥 (AIK) 证书注册可能会停止响应的问题。

[适用于 Windows 的 Linux 子系统 (WSL)]

此更新修复了在配备 AMD 处理器的设备上，适用于 Linux 的 Windows 子系统版本 2 (WSL2) 可能无法使用嵌套虚拟化的问题。