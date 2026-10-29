Valve 回应 Steam AI 垃圾游戏泛滥：不禁用 AI，但要改推荐机制

IT之家 10 月 29 日消息，科技媒体 NeoWin 今天（10 月 29 日）发布博文，报道称在韩国召开的 Steam Indie Connect 活动中，Valve 回应 Steam 新品节（Steam Next Fest）“AI 垃圾游戏”争议，称公司正研究解决方案，但不会禁止开发者使用 AI 工具。

Steam 业务负责人 Tom Giardino 表示，Valve 不希望成为“守门人”，替开发者决定可以使用哪些创作工具。他认为，如果一款游戏只依赖容易被复制的单一机制，就很难长期立足，并认为开发者应持续加入源自自身视角的新功能、个性与创意，让作品形成真正的差异化。

针对“AI slop”，即粗制滥造、批量生成式 AI 游戏泛滥的问题，另一位 Valve 负责人 Marc Wilkinson 承认，平台确实有“相当多的人”在思考如何应对。

他强调，Valve 并不认为现有机制已经完美，改进空间很大，但公司的思路不是限制开发者的工具权限，而是让 Steam 变得更智能、更具动态性。

Valve 还将这一问题类比为以往的平台治理挑战：从 Steam Greenlight 到 Steam Direct，公司曾多次调整游戏上架与筛选机制。此次的目标同样是通过改进商店的推荐、筛选和发现体验，帮助玩家更容易找到更好的游戏，而不是简单地对 AI 内容“一刀切”。