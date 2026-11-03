外交部：互联网技术应当增强人的能力，不能让技术加剧人类发展的分化

IT之家 11 月 3 日消息，据央视新闻报道，11 月 3 日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。

有记者提问：2026 世界互联网大会刚刚在乌镇开幕。今年主题是“开源开放共建共享 —— 携手构建网络空间命运共同体”，重点围绕数智时代前沿热点议题特别是人工智能发展实践与治理理念进行交流，中方能否进一步介绍情况？人工智能时代也带来技术滥用、数字鸿沟、泛安全化等风险，中方如何看待？

对此，毛宁表示，尽管技术发展日新月异，人们普遍关心的一个重大命题却始终没有变，那就是如何让互联网更好造福人类。互联网发展的最终目的，是促进人的全面发展，需要更加突出以人为本的价值取向。互联网技术应当增强人的能力、拓展人的选择、彰显人的价值、增进人的福祉，不能让人成为技术的附庸，更不能让技术加剧人类发展的分化。

国际社会携手构建网络空间命运共同体，要坚持科技赋能，开拓新的发展空间，中国将坚持开门搞创新，促进技术转移和知识共享，与各国一道打造开放包容、充满活力的数字创新生态。

IT之家从官方介绍获悉，今年乌镇峰会将设置 27 个分论坛，围绕全球治理倡议网络空间合作、数智时代的理论与政策、机器人与具身智能等话题展开讨论。

主论坛将设置“人工智能乌镇对话”环节，邀请全球领军科技企业、知名开源大模型企业负责人以及人工智能科学家同台对话，围绕全球人工智能开源生态构建等议题展开交流。

“携手构建网络空间命运共同体”实践案例征集共收到来自全球 80 个国家和地区的 360 项申报案例，其中 22 个国家和地区为首次参与。

世界互联网大会领先科技奖共征集到来自 43 个国家和地区的 430 余项科技成果。其中，18 个国家和地区为首次参与，国际申报数量较去年增长 21%。

据官方介绍，“互联网之光”博览会以“智能互联、智见未来”为主题，截至目前已邀请 400 余家企业参展。另外，“直通乌镇”全球互联网大赛也将进行全新升级，设置数智医疗、智联出行、智能终端、智能制造、新消费五大赛道，新出行、AI+ 制造两大场景赛，以及开源竞技挑战赛、OPC 两大特色赛事。

2026 年世界互联网大会杰出贡献奖覆盖近 20 个国家和地区，涵盖人工智能、信息通信、机器人、医疗健康等多个领域。

世界互联网大会“全球青年领军者计划”吸引来自全球 140 余个国家和地区的 2600 余位优秀青年报名，较往年有显著提升。