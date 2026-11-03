渣打银行 CEO 温特斯谈 AI 冲击就业：恐惧客观存在，培训是解药

IT之家 11 月 3 日消息，人工智能可能正威胁着数十万个工作岗位，但渣打银行首席执行官想给心怀焦虑的员工传递这样一句话：我们曾经经历过类似的阶段。

周二，在香港金融管理局举办的全球金融领袖投资峰会上，被问及人工智能发展带来的影响时，比尔 · 温特斯（Bill Winters）表示：“大家确实存在恐慌情绪。”他说，该行现有员工约 10 万人，和他 11 年前入职时的员工规模持平。“这些年我们通过自动化减掉了大约 2.5 万个岗位，但同时也创造出了其他新岗位。”

这家总部位于伦敦的银行曾在 5 月公布计划，随着落地人工智能应用、优化业务流程，到 2030 年将把后台职能岗位削减超过 15%，大约对应 8000 个支持类岗位。

温特斯此前曾表态，AI 可以替代一部分“低价值人力”，这番言论在社交平台引发强烈争议。之后他出面安抚员工，强调银行会做好员工转岗安置工作。

温特斯称，银行“愿意为员工提供培训，充分挖掘他们的能力”。他还补充，即便部分员工最终选择离开，银行也有能力吸引新人加入。“恐惧情绪确实存在，但我认为合适的技能再造与培训安排，可以缓解这种担忧。”

IT之家注意到，全球多家银行都在借助人工智能提升效率、宣布裁员计划。巴克莱银行计划裁员 5000 人，依靠人工智能压缩成本，其也是这项新技术席卷银行业之后，最新一家大规模缩减人员的大型银行。