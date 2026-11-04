Steam 喜加一：策略棋盘游戏《Last Gambit》转付费前免费领

IT之家 11 月 4 日消息，开发团队 Trabucco team 宣布旗下免费 Roguelike 策略棋盘游戏《Last Gambit》将于 2026 年 11 月 13 日结束抢先体验阶段，推出 1.0 正式版，并转为付费买断制。玩家只需在转为付费游戏前将其添加至 Steam 游戏库，即可免费永久保留。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/4983490/Last_Gambit/）。

IT之家获悉，《Last Gambit》是一款融合 Roguelike 元素的策略棋盘游戏，即使熟悉传统棋类规则，玩家也难以预测接下来的战局变化。游戏采用逐步构筑阵容的玩法，玩家需要随着关卡推进，不断招募并强化拥有特殊能力的棋子，逐渐组建属于自己的军队。

游戏目前提供 27 种不同棋子，包括能够进化为独角兽的骑士、可以越过棋盘边界移动的皇后，以及拥有浴火重生能力的凤凰等。玩家还可以融合或复制棋子，进一步强化队伍实力，打造不同的战术组合。

在单人故事模式中，游戏采用类似爬塔玩法的分支地图，玩家将在不同章节中遭遇商人和强大的首领。每场战斗结束后，玩家还有机会获得拥有特殊效果的能力卡牌，例如撤销上一步操作、冻结指定棋子、将棋子传送至其他格子，甚至让已经倒下的棋子复活，为战局带来更多变化。

对于希望与其他玩家较量的用户，《Last Gambit》还提供两种在线对战模式。其中，「固定阵容」模式会为双方提供相同的随机棋子池，玩家各自禁用一个不想面对的棋子后，再利用剩余棋子自由布阵；「预算机制」模式则会为玩家提供固定数量的积分，每种棋子都有对应的价格，玩家需要自行决定是花费较多积分招募少量精英棋子，还是组建规模更大的普通棋子军团。

游戏图赏：

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