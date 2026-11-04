乘联分会：初步统计 10 月全国乘用车市场零售 169.3 万辆，同比下降 25%

IT之家 11 月 4 日消息，据乘联分会初步统计，10 月 1-31 日，全国乘用车市场零售 169.3 万辆，同比下降 25%，环比增长 5%。
今年以来累计零售 1,502.7 万辆，同比下降 22%；10 月 1-31 日，全国乘用车厂商批发 263.5 万辆，同比去年 10 月同期下降 10%，较上月同期增长 3%，今年以来累计批发 2,237.2 万辆，同比下降 6%。
新能源车方面，10 月 1-31 日，全国乘用车市场新能源车零售 114.8 万辆，同比下降 10%，环比增长 6%，今年以来累计零售 890.7 万辆，同比下降 12%。
10 月 1-31 日，全国乘用车厂商新能源批发 180.7 万辆，同比去年 10 月同期增长 12%，较上月同期增长 8%，今年以来累计批发 1,325.6 万辆，同比增长 10%。
10 月 1-31 日，全国乘用车市场新能源零售渗透率 67.8%；10 月 1-31 日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率 68.6%。
IT之家附各周零售数据如下：
10 月第一周，全国乘用车市场日均零售 3.3 万辆，同比去年 10 月同期下降 25%，较上月同期下降 10%。
10 月第二周，全国乘用车市场日均零售 5.8 万辆，同比去年 10 月同期下降 22%，较上月同期增长 32%。
10 月第三周，全国乘用车市场日均零售 4.7 万辆，同比去年 10 月同期下降 29%，较上月同期下降 5%。
10 月第四周，全国乘用车市场日均零售 5.1 万辆，同比去年 10 月同期下降 26%，较上月同期下降 5%。
10 月第五周，全国乘用车市场日均零售 9.1 万辆，同比去年 10 月同期下降 22%，较上月同期下降 2%。
各周批发数据如下：
10 月第一周，全国乘用车厂商日均批发 2.1 万辆，同比去年 10 月同期下降 32%，较上月同期下降 44%。
10 月第二周，全国乘用车厂商日均批发 6.0 万辆，同比去年 10 月同期下降 7%，较上月同期增长 23%。
10 月第三周，全国乘用车厂商日均批发 6.7 万辆，同比去年 10 月同期下降 22%，较上月同期增长 11%。
10 月第四周，全国乘用车厂商日均批发 7.6 万辆，同比去年 10 月同期下降 24%，较上月同期增长 14%。
10 月第五周，全国乘用车厂商日均批发 20.9 万辆，同比去年 10 月同期增长 8%，较上月同期下降 14%。
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