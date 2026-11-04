比尔 · 盖茨：阿尔茨海默病的检测和治疗方法已经问世，但采用的进展很缓慢

IT之家 11 月 4 日消息，微软创始人比尔 · 盖茨今日发文称，阿尔茨海默病的检测和治疗方法已经问世。

比尔 · 盖茨表示，过去，诊断阿尔茨海默病的唯一方法是进行昂贵的脑部扫描或腰椎穿刺。这一障碍导致了一个恶性循环：由于检查过程过于繁琐，且当时本就没有有效的治疗方法，因此很少有人接受检测。由于缺乏大量确诊患者，研究人员难以找到符合条件、能够参与检测和治疗临床试验的患者。这阻碍了本应带来新诊断工具的研究进展，导致该领域在数十年间基本停滞不前。

正因如此，近期血液检测技术的研发才是一项重大突破。对患者而言，这一过程与抽血检测胆固醇并无二致。首批两项血液检测技术于去年问世，美国食品药品监督管理局（FDA）也于今年 8 月刚刚批准了另外两项新技术。

在治疗方面，FDA 已批准两种抗体疗法，这些疗法能够清除淀粉样蛋白（与阿尔茨海默病密切相关的蛋白质），并能在一定程度上延缓认知功能衰退。这两种疗法都需要前往诊所接受输液治疗，其过程类似于癌症患者接受化疗的方式。

最新的创新就在今年早些时候：7 月，FDA 批准了一种可在家中使用注射笔进行注射的版本，这种注射笔与人们用于注射 GLP-1 制剂的工具相同。这使得该药物对患者来说更加方便实用，特别是对于行动不便或居家老年人而言。

在美国，联邦医疗保险甚至会承担输液治疗的费用，使患者能够以更低廉的价格接受治疗。

然而，阿尔茨海默病专家表示，目前这些工具被采用的进展很缓慢。IT之家注意到，比尔 · 盖茨在文中提到了部分障碍：

并非所有人都知道。 据我采访的专家称，许多医生和患者根本不知道有这些检查和治疗方法。

获批治疗可能需要数月时间。 全科医生可以开具血液检查单，但通常只有记忆障碍专科医生才能开具治疗方案。由于预约专科医生可能需要数月时间，因此确诊患者往往需要等待很长时间才能开始服药。这段时间非常宝贵，因为治疗开始得越早，效果就越好。

存在监管和行政方面的障碍。 除美国以外，大多数国家的医疗保险计划都不涵盖血液检测费用。即使在美国，联邦医疗保险是否支付检测费用也取决于你的居住地。该保险完全不涵盖认知功能正常人群的筛查。此外，与输液治疗相比，新型注射治疗患者自付的费用要高得多。

输液治疗过程繁琐且伴有副作用。 其中一种药物需要患者在一年半的时间里每两周前往输液诊所一次，此后则需每月前往一次。对许多患者而言，这超出了他们的承受能力。此外，在极少数情况下，这些药物可能会引起严重的副作用，因此患者在治疗初期必须接受一系列磁共振成像检查。

临床试验在招募志愿者方面仍面临困难。要参加试验，你必须住在试验开展地点附近，并且能够前往该地点。研究人员在招募多样化的受试者群体方面尤为困难，因此无法全面了解不同种族和族裔群体的治疗获益。

为此，比尔 · 盖茨正在思考如何降低这些障碍。能够加速研究进展的一项具体举措，就是吸引更多人自愿参与临床试验。阿尔茨海默病协会提供了一款在线工具，可帮助你了解自己或亲人是否符合参与条件，如果符合，还能帮你找到合适的临床研究项目。

比尔 · 盖茨还透露，目前行业正在研发新的血液检测方法，用于检测 tau 蛋白 —— 这种蛋白质会杀死神经元并导致认知能力下降。新药也可能针对 tau 蛋白发挥作用。

在预防方面，已发表的研究表明，饮食、运动和社会交往可以降低认知能力下降的风险。目前，研究人员正在研究在患者出现症状之前进行干预，是否能够减缓疾病进展、推迟发病时间，甚至完全预防该疾病。