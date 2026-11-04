谷歌 Chrome 浏览器新版三点菜单内置搜索框，方便用户快速查找设置、书签及浏览记录

IT之家 11 月 4 日消息，谷歌 Chrome 浏览器右上角的三点菜单一直有些像寻宝游戏。用户通常知道自己要找的设置藏在菜单里的某个位置，但要找到它，往往需要在一大堆选项中反复滚动，或者回忆谷歌究竟把它藏在哪个子菜单里。如今，谷歌正在开发一项快捷功能，有望让这些繁琐的查找过程成为过去。最新的 Chrome Canary 版本显示，这项功能已经逐渐成形。

IT之家注意到，X 平台用户 Leopeva64 近日分享了一段演示视频，展示了 Chrome 全新设计的三点菜单中已经可以正常使用的搜索框。此前，这个搜索框还只是一个没有实际功能的占位元素，如今用户输入关键词后，它便能搜索并显示匹配的浏览器命令、书签以及最近访问过的网站。

对于一个隐藏在菜单中的功能来说，这项改进相当实用。用户不再需要经过多个菜单层级寻找特定设置，也不用在书签中反复翻找，只需直接输入关键词，就能在不离开菜单的情况下找到所需内容。

此外，搜索结果还会按照类别进行分类，方便用户区分浏览器操作、已保存的网页和浏览历史记录。

这并不是谷歌第一次尝试简化 Chrome 菜单的操作流程。此次整体改版将传统的“新建标签页”“新建窗口”和“新建无痕窗口”选项改为更加醒目的按钮，同时将其他控件整合到布局更加清晰的分块区域中。

近期，谷歌还在尝试调整用户浏览日益拥挤的菜单时的操作方式。原本位于菜单顶部和底部的滚动箭头已经被移除，取而代之的是常规滚动条。与此同时，搜索框始终固定在菜单顶部，包含“设置”“帮助”和“退出”等选项的底部区域也会保持固定位置，不会随着菜单其他内容的滚动而移动。

这些改动如果最终落地，有望让 Chrome 的三点菜单从一个需要用户费力翻找选项的地方，变成真正方便使用的功能入口。

不过，目前上述所有功能都属于 Chrome Canary 测试版中的实验性改版，谷歌尚未公布它们何时会进入正式稳定版。此外，在正式向所有用户推出之前，谷歌仍可能对部分功能进行调整，甚至取消其中某些设计。

尽管如此，最新进展表明，这次改版已经不只是简单的界面美化。Chrome 的菜单终于开始学会主动帮助用户查找所需内容，而不再只是把各种功能藏在层层选项之中。