谷歌捣毁大型僵尸网络：合作厂商在 130 万台安卓机顶盒中植入后门牟利

IT之家 11 月 4 日消息，谷歌近日捣毁了一项大规模僵尸网络行动，涉事方是一家同时从事 OEM（原始设备制造商）和 ODM（原始设计制造商）业务的企业。

根据谷歌发布的博客文章，曾获得 Android TV 合作伙伴认证的视壮科技（Videostrong Technology Co.）故意在 130 万台电视机顶盒中植入后门，并将相关访问权限出售给犯罪团伙成员。借助这一后门，攻击者可以在受感染设备上安装隐藏软件，用于实施广告欺诈、搭建住宅代理网络，甚至远程向设备植入恶意软件，直接攻击终端用户。

谷歌在 Google Cloud 博客文章中表示：“视壮科技通过向犯罪团伙成员出售后门访问权限，并在受感染设备上加载这些团伙的恶意软件模块，从中牟利。”

IT之家注意到，谷歌还指出：“我们发现，这些恶意软件多年来一直被直接植入多个不同品牌和型号的设备中。相关行动不仅拥有专门的基础设施，还会持续更新配置，以规避检测并管理其合作团伙。我们认为，这并非某个内部人员擅自实施的孤立行为，也不是开发过程中的疏忽。”

作为回应，谷歌已终止与视壮科技的合作，并禁止该公司生产预装谷歌应用的设备。