微信鸿蒙版 App 推 8.0.23.34 正式版更新，更多用户灰度合并发图功能

IT之家 11 月 4 日消息，微信鸿蒙版 App 今晚在华为应用市场（App Gallery）发布了 8.0.23.34 正式版更新。

和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据用户反馈，8.0.23 版本的微信新增了如下特性：

部分 Flutter 跨端页面（如朋友圈、听一听、表情管理等页面）响应系统字体粗细；

更换铃声选择界面右上角新增铃声设置入口，支持启用或停用个性化内容推荐；

发表视频号内容时新增添加标注，视频号已发布的内容点击分享同步新增添加标注；

发现-直播-更多直播新增搜索按钮；

听一听主页面右下角新增小微分支入口浮动按钮，并根据当前页面内容弹出对应提示词，可快速使用听一听相关问小微功能，播放页面点击分享新增问小微（主页面右下角浮动按钮为逐步开放）；

公众号图标焕新，对齐其他端；

好友昵称、群昵称、备注、微信号、地区等信息支持长按复制；

服务号信息流页面已关注的服务号发布的文章支持长按，选择不再关注或删除文章消息；

聊天中的图片或视频点开右下角此聊天中的图片视频按钮样式更改；

服务号信息流-推荐的贴图长按新增转发；

聊天工具新增问小微（逐步开放，需账号灰度到小微主体）；

直播页面支持显示当前直播转发分享人数；

听一听浮标样式焕新；

在具有管理权限的群聊中查看群成员资料，进群方式中邀请该群员进群的群员昵称变更为蓝色可点击状态；

支持展示其他端设置的朋友圈点赞彩蛋；

视频号内容点击分享新增问小微（逐步开放，需账号灰度到小微主体）；

服务号的通知提醒红字部分新增新通知的服务号名称提醒，由 [n 条消息] 变更为 [xxx 等 n 条消息]；

修复打开图片延时这个老大难问题；

群收款右上角新增导入，支持在发起群收款时导入账单、群接龙、历史群收款（逐步开放，支持 8.0.22 及以上版本）；

灰度开放了合并发图功能；

灰度开启群消息免打扰之后可设置部分消息仍通知功能；

修复了一些已知问题。

另外，此次更新后有更多用户灰度了合并发图功能，给好友发送图片和视频时，若选择三张及其以上的内容，会弹出“发送后合并展示”选项。

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