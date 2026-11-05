Arm 2027 财年第二财季营收 14.4 亿美元同比增长 27% 创 Q2 历史新高，GAAP 净利润 1.30 亿美元同比下降 45%

IT之家 11 月 5 日消息，Arm Holdings 今日发布了 2027 财年第二财季（截至 2026 年 9 月 30 日）业绩。

报告期内，Arm 营收 14.43 亿美元（IT之家注：现汇率约合 96.45 亿元人民币），同比增长 27%，创下第二财季营收纪录，也是连续第五个季度同比增速超过 20%；技术授权许可及其他收入 7.73 亿美元（现汇率约合 51.67 亿元人民币），同比增长 50%；版税收入 6.70 亿美元（现汇率约合 44.78 亿元人民币），同比增长 8%。其中，数据中心版税收入同比增长一倍。

Arm 表示，授权业务增长反映出客户对其 IP 技术的投资增加，也预示着未来版税收入有望进一步增长。

Arm 同时披露，其 AGI CPU 已获得多家客户订单，首批商业交付预计于 2027 财年第四季度启动。

盈利指标出现明显分化。Arm 本季度 GAAP 净利润为 1.30 亿美元（现汇率约合 8.69 亿元人民币），同比下降 45%；GAAP 摊薄后每股收益为 0.12 美元（现汇率约合 0.8 元人民币），上年同期为 0.22 美元（现汇率约合 1.5 元人民币）。非 GAAP 净利润为 5.66 亿美元（现汇率约合 37.83 亿元人民币），同比增长 36%；非 GAAP 摊薄后每股收益为 0.52 美元（现汇率约合 3.5 元人民币），同比增长 33%；本季度 GAAP 营业利润为 2.01 亿美元（现汇率约合 13.43 亿元人民币），非 GAAP 营业利润为 6.38 亿美元（现汇率约合 42.64 亿元人民币）；GAAP 毛利率 97.1%，非 GAAP 毛利率 97.9%。

GAAP 利润下滑主要受两项一次性因素拖累。本季度计入 4,660 万美元（现汇率约合 3.11 亿元人民币）上市股权投资公允价值损失，以及与 Arm China 相关的 490 万美元（现汇率约合 3,275.2 万元人民币）净预期信用损失。上年同期则包含向 Cadence 出售 Artisan 基础 IP 业务带来的 1.31 亿美元（现汇率约合 8.76 亿元人民币）税前收益，形成较高对比基数。

费用端，GAAP 研发费用 8.57 亿美元（现汇率约合 57.28 亿元人民币），非 GAAP 研发费用 5.47 亿美元（现汇率约合 36.56 亿元人民币），同比增长 17%；非 GAAP 运营费用 7.74 亿美元（现汇率约合 51.73 亿元人民币），同比增长 19%。GAAP 营业利润 2.01 亿美元（现汇率约合 13.43 亿元人民币），同比增长 23%；GAAP 营业利润率 13.9%，上年同期为 14.4%。

数据中心是本季度增长最突出的方向。Arm 数据中心特许权使用费同比翻倍，在头部超大规模云厂商中，Arm 架构服务器市场份额从 2024 日历年的 15% 增至 2025 日历年的超过 50%。基于 Google Axion、AWS Graviton、Microsoft Cobalt 和 NVIDIA 平台的持续放量，公司预计到 2026 日历年年底该份额将超过 60%。

Arm AGI CPU（Arm 首款自研数据中心处理器，由其与 Meta 联合设计）自 2026 年 3 月推出以来，客户需求已从最初约 10 亿美元（现汇率约合 66.84 亿元人民币）的预期增至超过 20 亿美元（现汇率约合 133.68 亿元人民币），覆盖 2027 至 2028 财年，并已获得多个客户采购订单。首批商业交付预计在 2027 财年第四财季。Arm 表示，对 2027 至 2028 财年实现最高 20 亿美元（现汇率约合 133.68 亿元人民币） AGI CPU 收入的信心较过去 90 天增强，正扩大产能以满足客户需求。

其他运营指标方面，季度内合作伙伴报告的 Arm 架构芯片出货量首次超过 100 亿颗，同比增加 15 亿颗；Arm 架构 PC 约占全球出货量的 20%；Physical AI 特许权使用费收入同比增长 50%。年度化合同价值（ACV）17.90 亿美元（现汇率约合 119.64 亿元人民币），同比增长 12%。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司现金及现金等价物和短期投资合计 36.21 亿美元（现汇率约合 242.03 亿元人民币）；过去 12 个月非 GAAP 自由现金流 10.96 亿美元（现汇率约合 73.26 亿元人民币）。

公司预计 2027 财年第三财季营收 15.40 亿美元（现汇率约合 102.93 亿元人民币），上下浮动 5,000 万美元（现汇率约合 3.34 亿元人民币）；非 GAAP 运营费用约 8.25 亿美元（现汇率约合 55.14 亿元人民币）；非 GAAP 摊薄每股收益 0.56 美元（现汇率约合 3.7 元人民币），上下浮动 0.04 美元（现汇率约合 0.27 元人民币）。业绩公布后，Arm 股价盘后下跌超过 5%。

Arm 透露，公司对 AGI CPU 在 2027 财年和 2028 财年合计实现最高 20 亿美元（现汇率约合 133.68 亿元人民币）营收的信心进一步增强，过去 90 天内相关预期有所提升，主要得益于供应能力增加和客户结构变化。此外，甲骨文云基础设施（OCI）计划于 2027 年推出搭载 Arm AGI CPU 的云实例。

在芯片性能方面，Arm 引述独立测试机构 Signal65 的测试结果称，Arm AGI CPU 的每机架性能约为 AMD EPYC 9755 的两倍。Arm 还表示，英伟达正在扩大基于 Arm 架构的 Vera CPU 平台部署，该平台目前已在 OCI 上正式提供，并已在 OpenAI 的生产环境中部署。

个人计算领域，Arm 表示，基于 Arm 架构的 PC 出货量目前约占全球 PC 总出货量的 20%。谷歌推出了面向 Gemini Intelligence 的新型 AI 笔记本电脑产品类别 Googlebook，其中多款产品将 Arm 作为主要计算平台。英伟达基于 Arm 架构的 RTX Spark 产品也进一步拓展了 Arm 在本地 AI、内容创作和游戏领域的应用。

智能手机方面，Arm CSS for Mobile 2 通过 SME2 技术，使智能体 AI 工作负载性能提升 70%，OPPO、vivo 等厂商已经采用相关技术。此外，Arm Mali G2-Ultra NX 作为公司首款面向 AI 的 GPU，在相同持续功耗下可实现最高 4 倍帧率表现，小米已采用该技术。

汽车及机器人领域，Arm 表示，物理 AI 相关版税收入同比增长 50%，主要受到高级驾驶辅助系统和车载信息娱乐系统采用率提升的推动。公司还推出了 Arm Total Design for Physical AI 计划，汇集了计算、软件、AI 模型和系统集成领域的 80 多家公司，以推动物理 AI 系统的开发和部署。

Arm 同时披露，本季度合作伙伴报告的 Arm 架构芯片出货量首次超过 100 亿颗，较上年同期增加 15 亿颗。目前，Arm 平台已拥有超过 3000 万名开发者。

Arm CEO 勒内 · 哈斯（Rene Haas）表示，公司连续第五个季度实现营收同比增长超过 20%，AI 正在推动各个市场对计算能力的需求。随着授权业务持续增长，以及 AGI CPU 客户订单增加，公司对未来两个财年该产品的营收预期进一步增强。