启境 CEO 刘嘉铭称 L3 是下一代智能汽车分水岭，并非 L2 简单升级

IT之家 11 月 5 日消息，据新浪汽车本周报道，启境 CEO 刘嘉铭在媒体专访播客中谈到 L3 路线之争。

针对行业关注的“L3 是否会被跳过”“L3 是技术升级还是架构革命”等问题，刘嘉铭判断，L3 是下一代智能汽车的分水岭，并非 L2 的简单升级。他认为，冰箱、彩电、大沙发等更多属于场景功能创新，真正的竞争壁垒仍来自底层技术架构。

由广汽与华为乾崑联合打造的启境 GX7 于今年 9 月上市，宣称是同级唯一搭载面向 L3 级自动驾驶架构的车型，实现供电、转向、制动、通信、定位、算力、感知、交互全链路八大冗余；同级唯一 4 颗激光雷达，搭载 38 个高性能传感器（前向 14 个、后向 12 个、侧向 12 个）；首批搭载华为乾崑智驾 ADS 5，车位到车位 3.0、离车泊入、手势泊出全场景覆盖。

工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚在 10 月 22 日的 2026 世界智能网联汽车大会上指出，全球驾驶辅助已经实现规模化应用，自动驾驶即将进入商业化推广阶段。

2025 年 12 月，长安和北汽两家车企 L3 级自动驾驶产品获得了附条件准入许可。郭守刚透露，现阶段第二批准入试点工作也正在进行。“我们将持续加强车辆运行监测和安全保障，及时总结经验，为智能网联汽车产品安全运行提供支持保障。”