Win11 内存占用高≠电脑卡顿，微软称响应速度才是硬指标

IT之家 11 月 5 日消息，在 11 月 3 日发布的官方博文中，微软 Windows 和设备业务负责人帕万 · 达武卢里（Pavan Davuluri）指出，在 Windows 11 系统中，内存占用高并不等同于电脑卡顿，响应速度才是关键。

针对部分用户认为“任务管理器显示内存占用 70% 甚至 90%，就意味着 Windows 11 电脑内存不足”的担忧，达武卢里回应指出这点并不完全正确，通常情况下，内存占用高并不代表系统内存不足。

IT之家援引博文介绍，Windows 会主动把可能再次使用的应用和数据保留在空闲内存中，当其他程序需要资源时再释放，以减少重复从硬盘读取数据带来的等待。

微软将内存比作办公桌、固态硬盘比作抽屉：放在桌上的资料取用更快，放进抽屉则要花更多时间。因此，内存被充分使用往往是系统在利用缓存提升体验，而非异常；判断电脑是否健康，关键在于操作是否依然流畅，不该从剩余内存有多少来判断。

Windows Latest 在 4GB、8GB 和 16GB 内存的 Windows 11 虚拟机中测试发现，系统实际占用的内存会随总容量增加而上升：4GB 配置下“使用中”约 2.4GB，8GB 约 2.9GB，16GB 约 3.7GB。这符合 Windows 根据可用资源动态调度内存的机制。

虚拟机内存 正在使用中 可用 已缓存 已提交 4GB 2.4GB（60%） 1.6GB 1.3GB 2.2GB / 5.6GB 8GB 2.9GB（36%） 5.1GB 2.1GB 2.4GB / 9.6GB 16GB 3.7GB（23%） 12.3GB 1.9GB 3.3GB / 18.4GB

不过，高占用并非永远无害。微软文档指出，当“可用内存”接近零、“已提交”内存逼近物理内存与页面文件总和，且压缩内存持续上升时，系统可能出现卡顿、冻结甚至崩溃。

此时应通过任务管理器排查浏览器、网页应用等高占用进程，微软不建议依赖所谓“内存清理”软件，它们清空缓存后，系统反而可能需要重新从硬盘读取数据。

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