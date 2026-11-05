特斯拉美国 FSD 再陷致命事故：71 岁男子横穿高速被撞身亡，车速约 113km/h

IT之家 11 月 5 日消息，美国加州瓦列霍市一条高速公路 10 月下旬发生了一起致命交通事故，一名 71 岁男子横穿高速公路时，被一辆特斯拉汽车撞击身亡。

特斯拉驾驶员向警方表示，车辆当时已经开启 FSD 驾驶。加州公路巡警（CHP）调取车辆行车记录仪后发现，车辆曾尝试刹车并向左转向避让，但最终未能避免碰撞。

据美国哥伦比亚广播公司（CBS News）报道，此次事故发生于当地时间 10 月 22 日凌晨 2 时 35 分左右，地点位于加州瓦列霍市 I-80 州际公路西行方向、I-780 互通立交附近。

涉事特斯拉汽车由一名 26 岁的旧金山男子驾驶。警方表示，驾驶员事发后留在现场配合调查，并主动向警方提供了车辆行车记录仪拍摄的视频。

根据加州公路巡警对视频的初步审查，事故发生时，特斯拉以约 70 英里 / 小时（IT之家注：约 113 公里 / 小时）的速度行驶在高速公路第二车道。一名 71 岁男子从高速公路右侧路肩进入主路，随后朝中央隔离带方向横穿车道，直接进入特斯拉的行驶路径。

视频显示，特斯拉在行人进入行驶路径后开始制动，同时向左转向，试图避开行人。不过，加州公路巡警表示，尽管车辆采取了上述避让措施，特斯拉右前部最终还是撞上了这名男子。

事故发生后，男子倒在高速公路行车道内，随后又遭到至少一辆过往车辆撞击。加州公路巡警表示，没有其他涉事车辆在现场停车，警方目前尚未掌握后续涉事车辆及驾驶员的身份信息。

根据美国《旧金山纪事报》及当地媒体后续报道，索拉诺县法医办公室确认，死者名为 Domingo Gonzales，是一名 71 岁的瓦列霍居民。

目前，特斯拉驾驶员尚未因这起事故被开具交通罚单。不过，加州公路巡警发言人 Scott Heitman 向《旧金山纪事报》表示，如果后续调查认定驾驶员存在导致事故发生的过失行为，检方仍可能提起相关指控。

需要注意的是，目前关于 FSD 状态的信息主要来自驾驶员向警方作出的陈述，加州公路巡警尚未公布车辆后台数据核查结果，也没有最终认定事故责任。行车记录仪视频显示的制动和转向动作，也不能单独证明车辆系统已经正确识别所有风险或完成了有效避让。

加州公路巡警此前强调，特斯拉 FSD 并不意味着车辆可以完全自主驾驶，驾驶员仍须承担车辆安全操作责任。目前，瓦列霍这起致死事故仍在调查中，警方也呼吁掌握后续涉事车辆线索的目击者主动提供信息。