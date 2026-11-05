内存涨价环境下 Discord 弃用 Electron：改用 Rust 重写客户端，占用体积从 4GB 降至 290MB

IT之家 11 月 5 日消息，Discord 联合创始人兼首席技术官斯坦尼斯拉夫 · 维什涅夫斯基（Stanislav Vishnevskiy）今天在 X 上确认，Discord 已弃用 Electron 并正在用 Rust 重写桌面客户端，界面层采用 GPUI 框架。

他同时表示，移动端也将逐步迁移至 Rust，iOS 和 Android 版当前使用的 React Native 将被替换，但移动端保留原生 UI，通过 Rust 与桌面端共享应用代码。

他在 X 上分享的一张 Windows 11 任务管理器截图显示，一个名为“Discord Phoenix”的进程占用内存 290.2 MB。他随后说明，该截图中的客户端同时登录了两个账户（新客户端支持账户多开）。相比之下，旧版 Electron 客户端在空闲状态下通常占用 1 GB 至 2 GB 内存，极端情况下可达 4 GB。

实际上，Discord 去年就已承认 Windows 客户端的资源占用问题。2025 年 12 月，一名 Discord 员工在 Reddit 上确认，公司正在测试一项机制：当内存占用超过 4 GB 时自动重启客户端。

当时 Discord 表示，正常使用下内存应低于 1 GB，并已定位和修复多个内存泄漏场景，高负载下的 P95 内存占用下降了约 5%。

IT之家注：P95 指将用户内存数据从低到高排序后位于 95% 位置的数值，即排除最极端 5% 情况后的高负载水平。

公开资料显示，Electron 的资源开销源于其架构：每个 Electron 应用都打包一份完整的 Chromium 浏览器内核，而非像 WebView 那样与系统浏览器共享资源。Discord 被认为是优化较差的 Electron 应用之一，打开服务器或长时间使用后内存持续攀升。

新客户端没有选择同样基于 Rust 的 Tauri 框架。Tauri 调用操作系统 WebView 渲染界面，虽能避免打包 Chromium，但仍依赖 Web 引擎。Discord 最终采用的 GPUI 由 Zed 编辑器团队开发，是一款 GPU 加速的 Rust 原生 UI 框架，不依赖 WebView 或 Chromium 进行界面绘制。

维什涅夫斯基表示，新应用仅在 YouTube 和 Activities 等嵌入内容场景调用系统 WebView，应用本身是原生的，外观和操作与现版保持一致。

维什涅夫斯基将“让整个客户端都跑在 Rust 上”称为一直以来的目标，并称新客户端“很快”将进入面向用户的测试阶段，但未给出正式发布时间。目前 Discord 官方尚未另行发布公告。