特斯拉得州超级工厂被曝增设夜班，实现全天候生产

IT之家 11 月 5 日消息，特斯拉得州超级工厂（Gigafactory Texas）可能很快将进入全天候生产状态。长期以来一直通过无人机航拍记录该工厂建设进展的飞手乔 · 特格特迈耶（Joe Tegtmeyer）在最新一期得州超级工厂动态视频中透露，特斯拉正通过增设夜班，将奥斯汀工厂的产能提升一倍。

特格特迈耶在工厂外介绍称，此次调整意味着生产线将在夜间继续运转。同一期视频中的无人机画面显示，得州超级工厂的车辆交付区停满了一排排金色 Cybercab 无人驾驶出租车，等待驶出工厂。

不过，特斯拉尚未确认这一调整，也没有说明新增产能将用于生产哪些车型。

据特格特迈耶透露，得州超级工厂计划采用两班制，每班工作 12 小时。这样一来，工厂几乎可以不间断运转。不过，如果要实现全天候生产，安排三个 8 小时班次同样合理。因此，最终采用的排班方案可能与目前披露的信息有所不同。

Cybercab 可能是此次扩产的主要原因之一。

在近期 Munro Live 对 Cybercab 生产线进行参观时，特斯拉表示，目前 Cybercab 的生产速度已经超过 Robotaxi 无人驾驶出租车服务的投放速度，因此生产线甚至还没有做到每天都开工。这种情况可能很快发生变化。

目前，特斯拉在奥斯汀已经部署了超过 300 辆 Cybercab，并计划于本月在达拉斯推出相关服务。达拉斯将成为奥斯汀之后，首个开通 Cybercab 服务的城市。此外，特斯拉刚刚在沃思堡推出了无需安全员监督的 Robotaxi 服务，这也是该公司近三个月来首次将服务拓展至新城市。

与此同时，特斯拉计划在今年年底前向客户交付首批 Cybercab。随着 Robotaxi 服务进入更多城市、运营区域不断扩大，以及面向外部客户销售车辆的计划推进，特斯拉对 Cybercab 的需求可能远高于目前的产量。

新增班次也可能用于提升 Model Y 的产量。

IT之家注意到，特斯拉今年 7 月在美国推出了六座版 Model Y L，并按计划于 9 月启动交付，但实际交付进度较为缓慢。部分早期订购用户已经收到通知，车辆交付时间将推迟 3 至 4 个月。目前，新订单显示的预计交付时间也已延后至 2027 年 1 月至 3 月。

特斯拉还曾表示，FSD（完全自动驾驶）正在推动美国市场的购车需求，这也可能进一步加大得州超级工厂的生产压力。

因此，新增产能最终可能用于生产 Cybercab、Model Y，或者同时生产这两款车型。

外界或许能在 12 月 3 日举行的特斯拉年度股东大会上获得更多信息，也可能要等到明年 1 月初、特斯拉公布第四季度交付数据时，才能进一步了解此次产能提升的具体情况。