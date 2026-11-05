刚登陆 Switch 2，《塞尔达传说：时之笛》重制版已可通过模拟器在电脑上运行

IT之家 11 月 5 日消息，《塞尔达传说：时之笛》重制版才刚刚登陆任天堂 Switch 2，这款系列最新作品便已可通过早期 Switch 2 模拟器和首批原生 PC 移植版本在电脑上运行。

IT之家注意到，网上的多段视频显示，在上个月 Switch 2 首次被成功越狱、游戏文件得以提取后，仅仅几个小时，Lichii 模拟器就已经能够启动这款游戏。不过，目前游戏还远未达到可正常游玩的状态，帧率在 15 至 30 FPS 之间大幅波动。

有人或许会认为，这反而还原了《时之笛》的原汁原味体验：最初登陆任天堂 N64 的版本运行帧率只有 20 FPS，而在欧洲发行的 PAL 制式版本中，帧率更是只有 16.67 FPS。目前模拟器运行时还存在画面显示异常等问题。

尽管如此，考虑到短短几天内，相关开发者就已经让《马力欧卡丁车世界》（Mario Kart World）从无法运行发展到能够在 PC 上借助 NVIDIA DLSS 5 运行，预计《时之笛》重制版也有望迅速取得进展。甚至不排除本周结束前，游戏就能实现 4K 分辨率、60 FPS 的流畅运行。

另一方面，还有一些用户正尝试通过开发原生移植版本，让《塞尔达传说：时之笛》重制版能够直接在 PC 上运行，而不必依赖模拟器。

开发者 Remarkable-Net6962 制作的早期原生 PC 移植版本目前只能运行游戏开场部分，一旦进入实际游玩环节就会崩溃。不过，与模拟器开发类似，这一项目预计也会取得快速进展。