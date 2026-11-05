运行近 22 年后谢幕：NASA“雨燕”天文台已坠入地球大气层，大部分部件预计烧毁

IT之家 11 月 5 日消息，当地时间 11 月 4 日，美国国家航空航天局（NASA）确认尼尔 · 格雷尔斯 · 斯威夫特天文台（Neil Gehrels Swift Observatory，又称“雨燕”天文台）已于当天再入地球大气层，结束近 22 年的太空观测任务。

美国太空军确认，“雨燕”天文台于美国东部时间 11 月 4 日 7 时 39 分（北京时间 11 月 4 日 20 时 39 分）在印度尼西亚北苏门答腊地区上空再入大气层，再入位置约为北纬 3.4 度、东经 98.6 度。

NASA 表示，预计“雨燕”天文台的大部分部件会在穿越大气层的过程中烧毁，但仍不能排除部分部件残骸存留并落至地面的可能性。

IT之家注：“雨燕”天文台于 2004 年 11 月发射升空，主要任务是探测和观测宇宙中的伽马射线暴。其最初设计的主要任务期限仅为两年，实际运行时间接近 22 年，远超最初的任务规划。

NASA 介绍称，“雨燕”天文台能够观测多个波段的宇宙辐射，并快速调整观测方向，捕捉持续时间较短的宇宙爆发事件。当探测到伽马射线暴等瞬态天文现象时，它还能够向其他地面及空间观测设施发送警报，协助开展后续观测。

在近 22 年的运行期间，“雨燕”天文台积累了大量观测数据，帮助科学家研究伽马射线暴及其他宇宙天体和高能天文现象，拓展了人类对宇宙中剧烈爆发现象的认识。

随着运行时间不断增加，“雨燕”天文台的轨道高度持续下降。NASA 此前曾尝试通过提升轨道高度的方式延长其运行寿命，但相关努力未能成功。最终，这座运行近 22 年的天文台再入大气层，结束了太空观测任务。

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