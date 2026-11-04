6 年后或将坠落，NASA 重启哈勃望远镜救援方案研讨

IT之家 11 月 4 日消息，美国国家航空航天局（NASA）正在重新讨论拯救哈勃太空望远镜的可能性。尽管目前哈勃望远镜运行状况良好，但按照现有轨道变化趋势，预计其将在大约 6 年后重新进入地球大气层。

NASA 于 10 月 29 日发布了一份信息征询书（RFI），征集能够在轨为航天器提供服务的技术方案。这些方案可能包括提升哈勃望远镜的轨道高度，以抵消大气阻力造成的轨道持续衰减，甚至可能执行一项任务，以某种方式进一步增强望远镜的观测能力。

哈勃望远镜于 1990 年 4 月发射升空，由 NASA 与欧洲航天局（ESA）合作建造。此后，宇航员曾通过航天飞机任务为其执行过 5 次维修和升级，最近一次是在 2009 年。

哈勃望远镜取得了大量具有里程碑意义的科学成果，其中包括帮助科学家证实宇宙膨胀正在加速，这项发现后来获得了诺贝尔奖。此外，它还在行星、星系、恒星以及宇宙其他领域取得了大量重要发现。

哈勃望远镜还经常与其他望远镜协同开展科学观测。NASA 的数据显示，其观测成果已经促成至少 2.3 万篇科学论文发表。尽管服役时间已经很长，哈勃望远镜依然受到天文学界的高度重视。NASA 今年 9 月表示：“天文学家每年申请的观测时间，约为实际可提供时间的 7 倍。”

哈勃望远镜也深受公众喜爱。多年来，人们一直在欣赏和分享它拍摄的标志性宇宙图像，其中最著名的当属鹰状星云中的“创生之柱”。这张令人惊叹的照片在过去几十年间曾多次重新拍摄。

因此，近年来 NASA 并非首次讨论如何让这台著名的太空望远镜继续服役。

例如，2022 年，亿万富翁科技企业家贾里德 · 艾萨克曼（Jared Isaacman）曾提议利用 SpaceX 的设备执行哈勃望远镜维修任务。艾萨克曼还曾购买并指挥过两次 SpaceX 载人轨道飞行任务，分别于 2021 年 9 月和 2024 年 9 月执行。

不过，NASA 当时拒绝了这一提议，理由是相关任务可能给这台运行状况良好的望远镜带来风险。

但如今，情况似乎发生了变化。艾萨克曼于 2025 年 12 月出任 NASA 局长。他在 NASA 10 月 30 日发布的一份声明中表示，考虑到哈勃望远镜能够持续带来的科学价值，NASA 应该“寻找一切合理的机会，让它尽可能长时间地继续发挥作用”，尤其是在延长其服役时间的成本低于发射新任务的情况下。

艾萨克曼还于 10 月 30 日在 X 平台发文称，相关方案“仍然值得探索”。他指出，NASA 此前曾考虑过一种“成本低得多的解决方案”，以便让哈勃望远镜继续留在轨道上。他补充说：“那是过去的方案，但现在仍然值得付出努力。哈勃望远镜值得这样做。”

不过，此次发布的信息征询书也允许考虑其他方案，包括在哈勃望远镜任务结束时，让其安全、可控地重返地球大气层，或者将其转移至轨道进行处置。

NASA 表示，由于轨道阻力的影响，哈勃望远镜预计将在 2033 年或 2034 年自然进入地球大气层。因此，如果要执行在轨维修任务，最晚需要在 2032 年实施。

今年早些时候，NASA 还曾与 Katalyst Space Technologies 公司合作，推进一项耗资 3,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.01 亿元人民币）的任务，计划提升尼尔 · 格雷尔斯 · 斯威夫特天文台（Neil Gehrels Swift Observatory）的轨道高度。这座天文台同样受到轨道阻力影响，正在逐渐向地球坠落。

这项希望渺茫的轨道救援任务是在较短时间内紧急制定的，目的是赶在太阳活动增强之前完成任务。太阳活动增强会导致地球大气层膨胀，进而增加航天器受到的阻力。

该任务最终于今年夏季成功发射。不过，由于控制系统出现问题，Katalyst 公司的 LINK 飞行器未能与 Swift 天文台完成交会对接。

预计这座天文台将在 11 月 4 日重返地球大气层，结束长达 22 年的运行任务，这远远超过了其原本仅有两年的设计使用寿命。