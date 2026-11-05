DeepSeek Harness：日活跃用户达 154 万、日消耗 Token 约 92 万亿，将建设官方插件市场

IT之家 11 月 5 日消息，DeepSeek Harness 官方今晚公布了 DeepSeek Harness 产品与社区的进展，并介绍了面向插件作者的支持计划。

8 月 13 日，DeepSeek Harness v0.1 版本上线；9 月 29 日，DeepSeek Harness 桌面端正式发布。截至 11 月 4 日，以使用官方 API 的用户为统计范围，DeepSeek Harness 日活跃用户已达 154 万，日消耗 Token 约 92 万亿。

IT之家获悉，DeepSeek Harness 发布至今，第三方插件数量已增至约 3.5 万个，约 60% 的活跃用户制作或安装了至少一款第三方插件。

官方表示，将会进一步提升插件 API 的稳定性与兼容性，完善插件安全机制，并建设官方插件市场，让插件作者更方便地上传插件、用户更方便地找到自己所需插件。

同时，DeepSeek Harness 也正在筹备面向插件作者的支持计划，通过 Token 激励、技术交流与作品推荐，支持新想法的探索与已有作品的完善。具体的支持方式，将结合社区的实际需求与反馈逐步完善。

此外，官方也欢迎创业团队和企业通过 DeepSeek Harness 插件接入产品、服务与专业能力，探索合作可能。