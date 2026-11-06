Anthropic 推出 Claude 个人理财功能，支持消费分析和账单追踪

IT之家 11 月 6 日消息，当地时间 11 月 5 日，Anthropic 宣布为 Claude 加入个人理财功能，本周开启灰度测试，面向美国地区的 Pro、Max 以及 Ultra 订阅用户开放。

据官方介绍，想要理清自己的财务状况，用户再也不用挨个打开银行 App，自己动手算账了。借助 Claude 个人财务功能，用户可以安全绑定银行卡账户，用自然语言直接提问。该功能仅拥有只读权限，Claude 个人财务功能无法划转、管理用户的资金，也不能替用户做投资。

Claude 会用通俗直白的语言为用户解答，支持查看余额、交易记录，遇到陌生术语还会给出解释。和 Claude 本身的定位一样，个人财务板块没有广告，也不会推送赞助推荐；Claude 本身不发行信用卡、不提供贷款，也没有自营储蓄账户，因此用户得到的财务答案都是客观直接的。

IT之家注意到，假设已经到月底，距离发薪日还有 10 天。用户向 Claude 提问：“我这个月钱都花去哪了？”它会汇总你所有已绑定账户的支出，并按类别分类统计。

如果用户问有没有异常账单，Claude 会遍历其绑定的全部账户，帮用户留意容易忽略的问题，比如重复扣费、莫名手续费，或是一整年悄悄涨价的账单。用户也可以提出更宏观的问题，例如“我的支出是不是已经超过收入？”或者“什么是年利率（APR），今年它让我花了多少利息？”Claude 会先解释术语，再帮用户统计产生的利息总额。

此外，用户还可以要求生成每周支出图表、待缴账单日历，或是自定义数据看板，Claude 生成后，也可以随时调整。

Anthropic 强调，Claude 仅拥有只读权限。个人财务功能仅用于帮你看懂自己的资金情况，并不提供投资建议。Claude 给出的结果有可能出错，你可以要求它列出对应数据背后的交易明细，重要金额请务必和银行核对。