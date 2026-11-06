渝万高铁联调联试跑出 385 公里时速，预计 2027 年建成通车

IT之家 11 月 6 日消息，据国铁集团，11 月 4 日，新建重庆至万州高速铁路（IT之家注：以下简称“渝万高铁”）在前期逐级提速联调联试的基础上，进行最高测试速度等级提速试验，综合检测列车顺利跑出时速 385 公里的试验目标速度，实现了联调联试阶段性目标，为高铁顺利开通奠定了坚实基础。

渝万高铁是我国“八纵八横”高铁网包（银）海、京昆通道的重要组成部分，也是沿江高铁通道的重要补充。线路起自重庆东站，途经重庆市南岸区、巴南区、涪陵区、丰都县、忠县，终至万州北站，正线全长约 254 公里，设计时速 350 公里。全线共设重庆东、涪陵北、丰都北、忠县、万州北 5 座车站。

逐级提速测试是高铁联调联试的重要环节，按照试验大纲要求分速度等级逐步提升运行速度。高速综合检测列车逐步提速，直至达到线路设计时速的 110%，全面验证线路设备在高速状态下的安全性、稳定性与匹配性。当天，CRH380AJ 型高速综合检测列车按照时速 350 公里至 385 公里区间进行试验。

IT之家注意到，渝万高铁于 2022 年 10 月开工建设，2026 年 4 月 3 日启动铺轨，9 月 1 日全线钢轨铺通，9 月 16 日转入静态验收，至 10 月 20 日进入联调联试，各环节衔接紧密，各项工作正按施工计划稳步推进。

按目前安排，项目预计 2027 年建成通车，届时重庆中心城区至渝东北三峡库区城镇群的最快铁路旅行时间将压缩至 1 小时以内，较现有经渝万城际铁路的路径明显缩短。