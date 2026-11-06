含《暴力摩托》周年纪念版等，EA 把 25 款经典 PC 游戏带到 Steam 平台

IT之家 11 月 6 日消息，艺电公司（Electronic Arts，简称 EA）今天（11 月 6 日）宣布在 Steam 平台启动“经典重现特卖”活动，共计上线 25 款 EA 经典游戏，包括《暴力摩托》与《银河飞将》等 7 款周年纪念版，以及 18 款经典游戏。

本次活动时间从北京时间 2026 年 11 月 6 日（周五）凌晨 2:02 开始，到 2026 年 11 月 10 日（周二）凌晨 5:00 结束。

在游戏内容方面，EA 宣布修复 7 款经典 PC 游戏，并推出《暴力摩托》周年纪念版以及《银河飞将》系列 6 款作品的周年纪念版。

每款周年纪念版都保留了原作的画面、体验和创意初衷，同时加入便利性优化，支持现代系统和操作方式、提升性能，让游戏更易于上手，同时保留原作的真实体验。

这些周年纪念版倾注了大量心血，其灵感源自一处实体媒体库的发现。那里保存着数千盘 Betacam、VHS 和 D1 磁带，以及其他媒体素材。

数字修复过程恢复了这 7 款传奇游戏中原本被认为已经遗失的主 FMV 片段，并经过精心重新剪辑，修复了这些游戏中的 1,500 多个过场场景。

这些周年纪念版还将与另外 18 款经典游戏一同在 Steam 上首次重新发行，其中包括《创世纪》系列经典 RPG、《十字军》、《主题医院》等作品。

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