Cloudflare 年化营收首破 30 亿美元，Q3 营收 7.83 亿美元同比增长 39% 创近四年最快增速

IT之家 11 月 6 日消息，当地时间 11 月 5 日，云服务提供商 Cloudflare 公布了截至 2026 年 9 月 30 日的第三季度财务业绩。

财报显示，公司第三季度总营收为 7.825 亿美元（IT之家注：现汇率约合 52.29 亿元人民币），同比增长 39%，为公司近四年来最快的单季增速，年化营收首次突破 30 亿美元（现汇率约合 200.48 亿元人民币）。

盈利方面，Cloudflare 第三季度 GAAP 营业亏损为 6,790 万美元（现汇率约合 4.54 亿元人民币），营业亏损率为 8.7%；非 GAAP 营业利润为 1.371 亿美元（现汇率约合 9.16 亿元人民币），营业利润率为 17.5%，较上年同期的 15.3% 提升 2.2 个百分点，创历史新高。

同期，公司 GAAP 净亏损为 3,410 万美元（现汇率约合 2.28 亿元人民币），非 GAAP 净利润为 1.437 亿美元（现汇率约合 9.6 亿元人民币）。

另外，Cloudflare 非 GAAP 摊薄每股收益 0.38 美元（现汇率约合 2.5 元人民币），高于市场预期的 0.34 美元（现汇率约合 2.3 元人民币）；营收较分析师一致预期的 7.368 亿美元（现汇率约合 49.24 亿元人民币）高出约 6.2%。

现金流方面，Cloudflare 第三季度经营活动产生的净现金流为 2.154 亿美元（现汇率约合 14.39 亿元人民币），自由现金流为 8,210 万美元（现汇率约合 5.49 亿元人民币）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司持有的现金、现金等价物及可供出售证券合计约 51.287 亿美元（现汇率约合 342.73 亿元人民币）。

对于 2026 财年第四季度，Cloudflare 预计总营收为 8.45 亿至 8.46 亿美元（现汇率约合 56.47 亿至 56.53 亿元人民币），非 GAAP 营业利润为 1.56 亿至 1.57 亿美元（现汇率约合 10.42 亿至 10.49 亿元人民币）。此外，公司预计第四季度非 GAAP 摊薄后每股净利润为 0.43 美元（现汇率约合 2.9 元人民币）。

对于 2026 财年全年，Cloudflare 预计总营收为 29.63 亿至 29.64 亿美元（现汇率约合 198 亿至 198.07 亿元人民币），非 GAAP 营业利润为 4.62 亿至 4.63 亿美元（现汇率约合 30.87 亿至 30.94 亿元人民币），非 GAAP 摊薄后每股净利润预计为 1.35 美元（现汇率约合 9 元人民币）。

Cloudflare 联合创始人兼首席执行官马修・普林斯（Matthew Prince）将本季称为 Cloudflare“史上最佳季度”。他表示，公司第三季度营收同比增长 39%，实现近四年来最快的营收增长，同时盈利能力也有所提升。他还表示，随着数字威胁增加，各类规模的组织继续依赖 Cloudflare 提供安全防护服务。

据介绍，Cloudflare 本季净增 308 家年消费超过 10 万美元（现汇率约合 66.8 万元人民币）的大客户，过去一年累计新增近 1000 家，两项数据均创公司纪录；活跃开发者数量突破 1000 万，Workers 开发者平台从 2025 年底的 450 万增至 2026 财年第一季度的 550 万以上；运营费用占营收比例降至 55%，较上年同期下降超过 5 个百分点，费用纪律与营收加速同步出现。