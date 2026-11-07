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触控剪辑 / 调色登场：达芬奇 DaVinci Resolve 21.2 发布，适配苹果首款触控 MacBook Pro

2026/11/7 9:02:55 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 7 日消息，Blackmagic Design 昨日（11 月 6 日）发布达芬奇 DaVinci Resolve 21.2 更新，同时更新 DaVinci Resolve Studio 21.2（付费版），为剪辑、调色和特效工作流带来触控支持等。

达芬奇 DaVinci Resolve 是 Blackmagic Design 开发的专业视频后期软件，把剪辑、调色、视觉特效、动态图形、音频后期和照片处理整合在同一套应用中，常被用于短片、广告、纪录片、电影和自媒体内容制作。

IT之家援引博文介绍，本次更新最值得关注的改进，在于原生支持苹果首款配备 PROLED XDR 屏幕的触控 MacBook Pro，创作者可以直接用手指滚动时间线、拖放素材、添加特效和字幕，并在检视器中缩放画面，让移动端剪辑与调色更接近“上手即用”的体验。

性能方面，Blackmagic 称新版本在搭载 M5 Pro 和 M5 Max 芯片的设备上，可将特效渲染速度提升至最高 5 倍。对于经常处理高分辨率素材、复杂合成和大量调色节点的视频团队而言，这一优化有望明显缩短导出与预览等待时间。

色彩工作流方面，DaVinci Resolve 21.2 新增支持 Blackmagic Generation 6 Color Science LUT 和胶片风格，ResolveFX False Color 则同时兼容 Gen 5 与 Gen 6 色彩科学，便于用户在不同摄影机素材和调色流程之间保持更一致的画面表现。

编辑体验方面，多机位剪辑片段现可在源时间线中作为源片段打开；提取音频文件会保留源时间码；复合片段、PNG 的 EXIF 元数据等也得到改进。软件还针对音频、AAF、OGraf、H.265 和 XDCAM 媒体修复了大量问题，并包含超过 25 项稳定性与性能修正。

Studio 版用户还将获得更完善的 AI 助手功能，包括在调色和 Fusion 操作中的扩展能力，以及脚本 API 改进。AI 助手可进一步处理帧和缩略图相关任务，帮助创作者减少重复操作。

DaVinci Resolve 21.2 现已可通过 Blackmagic Design 支持中心免费下载；DaVinci Resolve Studio 仍采用一次性买断授权，售价为 239.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,605 元人民币）

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关键词：DaVinci Resolve达芬奇

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