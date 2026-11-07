苹果、英伟达等科技公司面临潜在国会调查，曾在特朗普白宫宴会捐款 2500 万美元

IT之家 11 月 7 日消息，路透社昨日报道称，即将接任美国参议院常设调查小组委员会主席的民主党参议员理查德・布卢门撒尔（Richard Blumenthal），已经要求苹果、Meta、谷歌、英伟达、亚马逊和微软等参与特朗普白宫宴会捐款的科技企业主动提交相关文件，否则可能在 2027 年 1 月面临传票。

结合华盛顿邮报当地时间 11 月 6 日报道，民主党议员正在为明年展开的一系列企业调查做准备，苹果、Meta 以及马斯克旗下企业均可能成为调查对象。部分企业高管已经开始寻求律师协助，以应对可能到来的国会传票和调查。

苹果可能面临的调查之一，与其 App Store 下架 ICEBlock 等追踪 ICE 执法人员活动的应用有关。这类应用允许用户报告当地移民执法人员的活动，引发了有关执法人员安全和公众言论自由的争议。

苹果此前已经因这类应用受到民主党议员质询。2025 年 10 月，苹果在美国司法部施压后，从 App Store 下架了 ICEBlock 及其他类似应用。苹果当时表示，采取这一行动是出于联邦执法人员安全方面的考虑。此前，美国得克萨斯州达拉斯一处国土安全部设施遭枪击，造成两名被拘留人员死亡，美国联邦部门将袭击描述为针对 ICE 的暴力事件。

美国众议院司法委员会民主党首席成员杰米・拉斯金（Jamie Raskin）今年 9 月 29 日再次致信苹果，要求公司重新审查下架决定，并提供因联邦政府要求而从 App Store 移除的应用完整名单。拉斯金指出，苹果已经确认其下架 ICEBlock 的决定受到特朗普政府司法部施压影响，但司法部尚未提供能够直接证明该应用与达拉斯枪击事件有关的证据。他认为，此事可能涉及美国宪法第一修正案所保护的言论自由权利。

另一项可能引发国会调查的问题，是苹果向特朗普白宫宴会厅建设项目提供的捐款。据《华盛顿邮报》披露，苹果和英伟达分别承诺向该项目捐赠 2,500 万美元（IT之家注：现汇率约合 1.67 亿元人民币），是已披露的主要企业捐赠方之一。

路透社称，布卢门撒尔要求企业提供与宴会厅项目捐款有关的记录，以便调查捐款的具体情况及其与特朗普政府之间的关系。他表示，如果民主党明年 1 月正式掌握相关委员会的调查权，而企业仍未提交文件，委员会将考虑采取其他措施强制配合。

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