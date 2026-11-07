保时捷推出 911 Carrera RS 2.7 联名咖啡机，单卖 48200 元

IT之家 11 月 7 日消息，当地时间 11 月 5 日，保时捷宣布与意大利咖啡机制造商 La Marzocco 合作，推出了一款限量版 Linea Micra 意式浓缩咖啡机和 Pico 咖啡磨豆机，以及咖啡杯、咖啡师毛巾、服饰和汽车模型等周边产品。

其中，磨豆机单卖 12800 元，咖啡机为 48200 元，二者组合套装为 61000 元。

这款咖啡机以保时捷 1972 年推出的经典跑车 911 Carrera RS 2.7 为设计灵感，在机身顶部的杯架位置融入了标志性的鸭尾扰流板造型。

这款咖啡机在美国市场税前价为 7,911 美元（IT之家注：现汇率约合 52,894 元人民币），欧洲为 5,790 欧元（现汇率约合 43,164 元人民币），咖啡磨豆机为 2,125 美元（现汇率约合 14,208 元人民币）或 1,550 欧元（现汇率约合 11,555 元人民币）。

根据保时捷官方新闻稿，此次合作是双方继 2024 年首次联名之后推出的第二个系列。新款咖啡机采用 Porsche 911 Carrera RS 2.7 的经典配色和设计元素，压力表指针采用红色与绿色搭配，旋钮上印有 RS 和 2.7 标识，机身侧面还配有刻有“ONE OF 911”的限量版铭牌。

Linea Micra 咖啡机提供三种经典保时捷配色：大奖赛白配绿色、大奖赛白配蓝色、橘色配黑色。其中大奖赛白配蓝色为德国市场独占，限量 150 台，另外两种颜色各限量 911 台。

硬件方面，这款新品基于 La Marzocco Linea Micra 打造，配备可转换式手柄，可切换单份、双份和无底手柄配置。用户可以通过 La Marzocco Home 应用调节冲煮温度、设置相关参数以及预约冲煮时间。咖啡机配备 2L 水箱和 LED 照明系统，兼顾日常使用需求与外观设计。

参数方面，咖啡机重 19kg，尺寸 53×40×34cm，咖啡锅炉容量 0.23L，蒸汽锅炉容量 1.6L，水箱容积 1.5L，功率区间 1816W-2130W，电压为国内标准 220V 单相电。整套出厂配套齐全，包括 350ml 拉花缸、17g/8g 粉碗、盲碗、双流嘴 + 单流嘴、压粉锤、冲煮手柄、清洁药粉、产品说明书，到手即可上手萃取。

官方特别提示，水箱建议添加矿泉水，严禁直接使用自来水，否则可能造成机器识别故障。

双方还推出了配套 Pico 咖啡磨豆机，提供与咖啡机相同的联名设计和配色。这款磨豆机支持三组研磨参数记忆、无级研磨粗细调节和手动研磨，并配备磁吸式可调节手柄支架以及自动闭合豆仓。

磨豆机尺寸 39×28.5×15.4cm，净重 7.8kg，同样采用 220V 供电，功率 300W，搭载 39mm 锥刀刀盘，采用 700-800 转低速研磨方案，无级式研磨调节，支持 2 组可编程定量出粉，300g 大容量豆仓，低转速设计减少研磨发热，更好锁住香气。

除咖啡设备外，此次联名系列还包括咖啡香氛罐、咖啡杯、杯碟、咖啡师专用毛巾、服饰以及 911 Carrera RS 2.7 汽车模型等产品。

其中，咖啡香氛罐售价为 135 美元（现汇率约合 902.6 元人民币），咖啡师专用毛巾售价为 69 美元（现汇率约合 461.3 元人民币），配套双人浓缩咖啡杯及碟套装售价为 105 美元（现汇率约合 702 元人民币）。

保时捷确认，该系列新品已于 10 月 30 日起通过保时捷官网、部分保时捷中心及指定 Porsche Design 门店发售。同时，保时捷中国也在天猫等平台开启了预售。

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