“史上最大 IPO”遇挑战：Anthropic 上市估值存分歧，1.5 万亿美元仍被嫌贵

IT之家 11 月 7 日消息，路透社昨日（11 月 6 日）发布博文，报道称 AI 公司 Anthropic 的首次公开募股（IPO）计划面临投资者估值质疑，部分投资者认为 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.03 万亿元人民币）估值依然偏高。Anthropic 拒绝就相关疑虑置评。

报道指出在冲击“史上最大 IPO”的道路上，Anthropic 的公司估值预期不断下调。Anthropic 公司原计划于 11 月 9 日当周启动路演、次周定价，争取 11 月挂牌，公司最初寻求高达 2 万亿美元（现汇率约合 13.37 万亿元人民币）的估值。

IT之家曾于 11 月 3 日援引《华尔街日报》报道，上周科技股的暴跌，正在改变计划参与 Anthropic IPO 的机构投资者对这家 AI 公司的估值判断。

这些投资者已向 Anthropic 及其顾问团队表示，本月晚些时候 IPO 时的估值应在 1.5 万亿美元至 1.6 万亿美元（现汇率约合 9.99 万亿元至 10.66 万亿元人民币）之间，远低于此前数月市场讨论的接近 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.32 万亿元人民币）的水平。

三家拟参与 IPO 的大型投资者认为应进一步降低估值，其中一名投资者认为估值可能更接近 1 万亿美元（现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。从 2 万亿到 1 万亿，买卖双方预期相差一半，但这不代表公司已接受“腰斩”定价。

投资者的谨慎也与市场环境和公司财务状况有关。路透社称，科技股遭遇猛烈抛售，叠加 Anthropic 此前的季度亏损及巨额 AI 基础设施支出承诺，让认购方要求更大折价。部分投资者还在等待 10 月营收数据，以判断近期放缓的增长是否重新提速。

科技媒体 The Information 报道称，Anthropic 计划下周继续进行 IPO 路演，仍计划在 11 月 16 日那一周，也就是感恩节前夕进行公开上市。