埃森哲报告被曝存在虚假引用案例，公司否认系 AI 幻觉所致

IT之家 11 月 8 日消息，埃森哲（Accenture）被指发布了一份充斥人工智能“幻觉”的研究报告，其中不仅包含大量虚假信息，还出现了多处疑似捏造的研究案例。

据 GPTZero 最新分析，这家咨询巨头发布的一份报告涉嫌包含 15 条虚假引用，以及完全虚构的案例研究，因此正受到外界审查。

这份名为《跨越式发展》（Leapfrogging Development）的报告由埃森哲与马德里 IE 大学的研究人员合作发布，旨在探讨人工智能如何提高非洲农业产业的生产力。

埃森哲否认相关错误是由人工智能造成的。

不过，这一事件仍可能令埃森哲陷入尴尬境地。此前，该公司管理层曾威胁称，不愿使用人工智能的员工可能面临解雇。

埃森哲首席执行官朱莉 · 斯威特（Julie Sweet）去年曾警告称，作为公司人工智能转型工作的一部分，未能使用这项技术的顾问将被公司“淘汰”。

GPTZero 的报告凸显了咨询行业日益广泛使用人工智能所引发的担忧。其中一个风险在于，人工智能“幻觉”可能通过聊天机器人回答和摘要传播虚假信息，进而“污染信息源”。

GPTZero 表示：“该公司认为，虚构引用对研究人员、学者、顾问、学生，以及任何通过互联网搜索信息的人而言，都是迫在眉睫的现实威胁。”

这并非咨询行业首次出现类似事件。此前，德勤、安永、毕马威和普华永道等大型咨询公司也曾被指在报告中出现人工智能错误。

与此同时，全球一些规模最大、收费最高的律师事务所，也已承认在重要法律文件中出现过人工智能生成的错误。

英国大型律师事务所之一 Pinsent Masons 此前承认，其提交给英国高等法院的法律文件中包含人工智能“幻觉”内容。

另一家律师事务所 Sullivan & Cromwell 的律师收费最高可达每小时 3,000 美元（IT之家注：现汇率约合 20,058 元人民币），该公司也于今年早些时候承认，提交给纽约一家法院的文件中存在人工智能错误。

埃森哲是众多积极推动员工使用人工智能的专业服务公司之一。

不过，由于员工使用需求过于旺盛，该公司上个月被迫对人工智能工具的使用设置新的限制。此前，部分员工使用 Claude 等工具产生的月度账单超过 1,000 美元（现汇率约合 6,686 元人民币）。

埃森哲一名发言人对 GPTZero 的研究结果提出异议，称：“我们的审查表明，报告中发现的错误源于人为失误。没有证据支持这些错误是由人工智能幻觉造成的这一结论。我们正在修正这份报告，并将在重新发布前完成相关工作。我们始终欢迎借此机会进一步提升报告质量。”