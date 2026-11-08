美国 NHTSA 推进车辆召回机制改革，OTA 升级成提升修复率核心路径

IT之家 11 月 8 日消息，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）希望改进汽车召回机制，而远程无线（OTA）软件更新将成为改革重点之一。

在 NHTSA 举办的“召回机制未来发展峰会”（Recalls Next）上，该机构局长乔纳森 · 莫里森（Jonathan Morrison）表示，监管机构正在寻找新的方法，让更多被召回车辆完成维修。目前，仍有数百万辆存在未处理安全召回问题的汽车行驶在道路上。

莫里森表示：“真正重要的不是寄出了多少封通知信，而是有多少辆汽车最终完成了维修。”

OTA 召回为何有效？

2025 年，NHTSA 监管的汽车召回事件接近 900 起，涉及超过 2900 万辆汽车。

莫里森指出，车主不愿完成召回维修的一个主要原因是流程不便。即使维修完全免费，车主前往经销商处也可能需要请假、安排孩子照看事宜，或者寻找其他交通工具。约四成车主将不便列为未完成召回维修的主要原因。

OTA 更新正好可以解决这一问题。

莫里森表示：“通过无线方式推送召回修复方案，通常能够取得较高的完成率，因为这种方式省去了车主安排线下维修所带来的不便。”

他还表示，NHTSA 对 OTA 召回的监管方式与传统线下召回相同，同时正在“探索如何在通知方式上提供更多灵活性”。

这意味着，未来对于已经通过软件更新修复的问题，车主收到的纸质召回通知可能会减少。

特斯拉多年来一直采用 OTA 召回

特斯拉车主对此并不陌生。特斯拉的大多数召回问题都可以通过软件更新解决，只有在必须进行硬件维修或监管机构要求线下处理时，车主才需要前往服务中心。

2024 年，特斯拉曾通过一次 OTA 软件更新，彻底解决了影响约 70 万辆汽车的胎压监测系统（TPMS）问题，而且这一修复工作甚至早于正式召回通知的发布。

大约在同一时期，NHTSA 开始在官方网站上将通过软件更新完成修复的召回项目纳入记录。不过，车主仍然在数周后收到了邮寄的召回通知。

特斯拉在全球范围内都采用 OTA 更新处理召回问题。

NHTSA 还将推出其他改革措施

除了推动 OTA 召回，NHTSA 还将提供总额 150 万美元（IT之家注：现汇率约合 1,003.6 万元人民币）的补助资金，帮助更多州在车辆注册续期通知中加入召回信息。

莫里森表示，州机动车管理部门（DMV）发出的通知，有时能让车辆召回维修率达到汽车制造商单独发出通知时的两到三倍。

此外，NHTSA 还推出了一款批量车辆识别码（VIN）查询工具，经销商和车队运营商可以一次性查询最多 100 辆汽车的召回情况。

个人车主仍然可以通过 NHTSA 或特斯拉的 VIN 查询工具，确认自己的特斯拉是否存在尚未处理的召回问题。

此次峰会还讨论了 OTA 召回机制如何适用于自动驾驶汽车。

NHTSA 目前正在征求公众意见，截止日期为 12 月 5 日。因此，未来召回通知发送方式可能会在此后迎来进一步调整。