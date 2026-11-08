乘联分会崔东树：1-10 月新车 129 款，增程车型 42 款翻倍增长

IT之家 11 月 8 日消息，乘联分会秘书长崔东树发表乘用车新车的分级测算探讨，其中提到，今年 1-10 月的新品共 129 款，其中增程车型 42 款，较去年同期多 26 款；混合动力车型 10 款，较同期多 10 款；狭义插混车型 31 款，较同期少 6 款；纯电动车型 68 款，较同期多 11 款；常规燃油车 9 款，较同期少 4 款。

从 2024-2026 年的数据来看，乘用车新车长度呈现出显著的“中大型化”趋势，市场重心正向 5 米区间集中。首先，SUV 是绝对主力且疯狂膨胀。SUV 新车数量远超轿车和 MPV，是上新最密集的品类，其 5-5.5 米大型化趋势最为夸张，占比从 2024 年的 17% 飙升至 2026 年的 56%；而 4.5-5 米的中型 SUV 新品占比则从 72% 暴跌至 45%。

他提到，新能源车呈现极端的“哑铃型”撕裂。一方面，4 米以下微型车和 4-4.5 米小车新车数量断崖式下跌，受补贴退坡与成本压力影响，车企加速抛弃低端；另一方面，5 米以上大车迎来井喷，占比从 2024 年的 34% 飙升至 2026 年的 58%。5.1 米至 5.5 米的全尺寸 SUV / MPV 新品密集扎堆，成为车企卷技术、保利润的核心战场。而处于中间的 4.5-5 米市场，份额从 55% 暴跌至 40%，成为竞争最惨烈的坍陷区。

IT之家查询获悉，据乘联分会初步统计，10 月 1-31 日，全国乘用车市场零售 169.3 万辆，同比下降 25%，环比增长 5%。今年以来累计零售 1,502.7 万辆，同比下降 22%；10 月 1-31 日，全国乘用车厂商批发 263.5 万辆，同比去年 10 月同期下降 10%，较上月同期增长 3%，今年以来累计批发 2,237.2 万辆，同比下降 6%。