日本富士电视台将在所有真人剧集制作中使用 AI，可省七至八成特效制作工序

IT之家 11 月 8 日消息，据日经亚洲当地时间 6 日报道，富士电视台计划从 2027 年 10 月起，将生成式 AI 应用于所有真人电视剧的制作，大幅缩短制作周期。由此，富士电视台将成为日本首家全面引入 AI 参与节目制作的大型商业电视台。

富士电视台每年制作 16 部电视剧，计划使用谷歌 AI 图像生成和编辑工具 Nano Banana。AI 制作工作将交给富士电视台 9 月成立的内部实验室 AI Sandbox，主要由东京制作公司 ANDENT 培训的 CG 设计师负责，开展 AI 技术的测试和应用实验。

AI 技术也被用于富士电视台播出中的医疗剧《救命病栋 24 小时》。第一集中，一段手术切口流血的镜头就是由 AI 生成的。以往制作类似场景，需要借助视觉特效，或者使用真实液体模拟血液喷溅。

新技术的制作流程是先在本地环境中利用事先拍摄的素材训练 AI，再通过提示词生成符合剧情需要的画面。色调等细节如果未达到创作团队的要求，则在后期进行调整。与传统视觉特效制作相比，AI 可省去 70% 至 80% 的工序。

富士电视台还打算根据实际需要，在前期策划乃至开拍后灵活运用 AI，作为实景拍摄和视觉特效的补充选择。

富士电视台负责制作战略的主管透露，是否使用 AI，要根据成片质量来决定。“最重要的是让电视剧营造的世界真实可信。”

AI 还能降低拍摄成本。《救命病栋 24 小时》系列新作的一段爆炸场面原本需要直升机进行航拍，最终通过 AI 生成了俯拍画面。

富士电视台技术艺术设计局的真崎晋哉解释道：“我们担心今后把 AI 制作交给外部公司会增加成本，因此选择自己制作。”

随着观众逐渐不再收看传统电视，地面电视广告收入不断下滑。2025 财年，日本五大商业电视台共投入 3,657 亿日元（IT之家注：现汇率约合 154.56 亿元人民币）制作节目，较 9 年前减少 12%。

面对节目预算不断缩减，富士电视台希望借助 AI 维持制作质量。TBS 电视台、日本电视台等日本其他电视台，也在电视剧制作中推进类似计划。