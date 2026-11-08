保时捷多款车型车机性能升级：新一代通讯管理系统算力达前代 5 倍

IT之家 11 月 8 日消息，保时捷宣布，911、Taycan、Panamera 和卡宴都将迎来一次大幅“性能”升级。不过，此次提升的不是发动机动力，而是车机算力。

保时捷本周发布了新一代保时捷通讯管理系统（PCM），算力最高可达上一代的 5 倍。得益于全新硬件架构，车机启动和应用加载速度更快，同时运行多个应用时也更加流畅。

除了提升响应速度，新系统还增加了多项功能。保时捷把最早搭载于纯电卡宴的数字交互系统引入 911、Taycan、Panamera，以及燃油版、混动版卡宴。新界面提供五种主题、可自定义的桌面组件，还能根据车主的实车生成 3D 车辆模型。

对于喜欢在车库里欣赏爱车的保时捷车主来说，以后坐在车里也能好好端详自己的汽车。中控屏可以显示与实车颜色一致的 3D 模型，驾驶员不仅能随意旋转查看，还可以直接点击模型调整部分车辆设置。

保时捷还升级了 AI 语音助手。新一代语音领航基于大语言模型开发，不仅能理解日常口语、回答追问，还能执行需要多个步骤才能完成的指令。驾驶员不用松开方向盘，就能通过语音操作导航、娱乐系统、部分车辆功能和兼容应用。

此外，升级后的导航 + 还能提供 3D 地图和实时路况信息。纯电车型的充电规划器还能根据行驶路线安排充电站，并考虑提前为电池调温的需求。

升级至最新 PCM 系统后，车主可以直接从保时捷应用中心使用 Apple Music，兼容的 BOSE 和柏林之声音响系统还支持杜比全景声空间音频。新系统同时改善了手机互联体验，并支持 OTA 软件升级。

据IT之家了解，全新车机系统将逐步应用于新生产的车型，具体搭载情况取决于车型、市场和生产日期。