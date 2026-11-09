799 → 505 元：小米耳夹式耳机京东新低，单只耳机重 5.5g + 高性能记忆钛丝

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小米耳夹式耳机今年 5 月正式发布，首销价 799 元。

大部分地区支持 15% 政府补贴，国补后仅需 570 元官方好价：

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IT之家从发布会获悉，小米耳夹式耳机有珍珠白、玄武岩黑、缎光金、鸢尾紫四种颜色可选。

小米耳夹式耳机单只耳机重量 5.5g，采用仿生曲线设计及高性能记忆钛丝；搭载 11mm 大尺寸驱动单元，微晶金属涂层振膜。

这款耳机采用高亮镜面机身，一体流线造型；支持 IP57 级防尘抗水；耳机本体续航 9 小时，配合充电盒最高可达 38 小时。

小米耳夹式耳机兼容苹果生态，支持智能翻译、录音转写、小爱陪伴；支持双设备智能连接、苹果物品查找等功能。

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