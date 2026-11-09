美国知名风险投资家科斯拉看好 AI 重塑互联网：能让网站“有生命”

IT之家 11 月 9 日消息，据《商业内幕》今天（9）日晚间报道，美国知名亿万富翁风险投资家维诺德 · 科斯拉认为，所有访客看到相同网页的时代即将过去。他最新投资的 AI 初创公司 Coframe 希望借助 AI 重塑互联网，为每位访客提供量身定制的网页。“AI 让高度个性化定制成为可能，整个世界都因此改变了。”

Coframe 希望打造被其称为“有生命的互联网”的网络环境。公司最近完成 2,500 万美元（IT之家注：现汇率约合 1.67 亿元人民币）A 轮融资，由科斯拉创投和 Hanabi Capital 共同领投，累计融资 3,500 万美元（现汇率约合 2.34 亿元人民币），但未公布估值。

维诺德 · 科斯拉（Vinod Khosla），图源：WikiMedia

科斯拉创投早在种子轮就投资了 Coframe。科斯拉相信，借助 AI，为每位网站访客提供专属页面这一酝酿多年的构想终于有望成为现实。

科斯拉认为，上网浏览变得越来越麻烦了。他拿亚马逊举例称，过去 15 年来，亚马逊的购物体验越来越差，因为平台更愿意向用户推销自己想卖的商品，而不是展示最符合用户需求的内容。“另一种办法是为每个页面单独编写代码，但成本实在太高，速度也太慢。为每位用户定制网页确实是个很好的主意。”

Coframe 由 AI 研究员兼创业者乔希 · 佩恩于 2023 年创立。佩恩曾在斯坦福大学学习数学和计算机科学，还曾参与创办获得汤姆 · 布雷迪支持的体育娱乐初创公司 Autograph。

佩恩在经营一家面向消费者的企业时，发现许多工作繁琐且耗费人力，由此萌生了创办 Coframe 的想法。ChatGPT 问世后，他意识到生成式 AI 或许就是解决办法。“网站都是静态的，建好之后，所有访客看到的内容都一样。以后每次想改进，都得花费大量精力。”

佩恩希望 Coframe 做的不只是利用 AI 生成更好看的落地页，而是通过分析顾客的行为，准确了解究竟是什么促使他们点击网页、购买商品。“所有内容都是量身定制的。消费者能够获得更符合自身需求的体验，也能更清楚地了解企业经营什么业务、提供哪些商品和服务。”

营销技术向来不是风险投资机构特别热衷的领域。佩恩认为，这个行业的市场格局日趋固化，少数几家老牌巨头占据主导地位。其余众多供应商则主要提供营销活动测试、精准投放和效果评估等方面的小幅改进工具。

佩恩看好 AI 为营销技术行业带来第二春：“互联网将拥有自己的生命力。技术进步非常快，离实现这一愿景越来越近，我们希望参与推动这一变化。”