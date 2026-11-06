默认禁用：微软 Win11 新版搜索 2026 年底前将集成 Copilot AI 可选功能

IT之家 11 月 6 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（11 月 5 日）发布博文，报道称在 Windows 11 全新搜索体验中，微软计划今年年底前通过可选加入（opt-in）方式，整合 Copilot AI 技能。

IT之家援引博文介绍，与此前备受争议的“Ask Copilot”不同，这次 Copilot 集成默认情况下处于禁用状态，用户需要手动操作后才能启用，不希望使用 AI 助手的用户不会在搜索界面中看到相关入口。

根据微软的规划，全新 Windows 搜索界面将更注重本地体验：用户不仅能更准确地查找文件与应用，还能直接修改系统设置、打开应用、回复短信、预览图片和文件，并执行部分电脑操作。新界面减少了网页内容占比，并采用 Windows 原生 UI 框架，以带来更快、更流畅的使用感受。

在 Copilot 整合后，用户可以直接在任务栏搜索框中获得快速回答；若需要更深入地对话，也可从搜索界面跳转至完整版 Copilot 应用。微软表示，该功能将率先面向部分市场推出，随后逐步扩展。

该媒体指出，微软能否真正兑现“完全可选”的承诺，仍取决于后续推送范围、默认设置以及不同市场的落地方式。

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