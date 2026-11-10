京东入局短剧带货赛道：内测“京东追剧福利社”，剧中同款可直接买

IT之家 11 月 10 日消息，据《读佳》今日报道，京东低调内测独立短剧产品“京东追剧福利社”，采用免费模式。

报道称，和抖音、快手主打信息流刷剧不同，京东这套产品逻辑，从一开始就带着浓厚的电商基因，据产品介绍，“京东追剧福利社”支持看剧领福利、领优惠。

剧中同款可直接买，由京东发货，不过实际体验中，并没有看到相关的电商入口，或还在测试完善阶段。

综合IT之家此前报道，根据 QuestMobile 发布的 2026 中国移动互联网秋季大报告，截止到 2026 年 9 月，移动互联网月活用户规模达到 12.81 亿，同比增长 0.9%。在用户使用时长上，短剧视频、短视频的增长贡献率达到 111.5%（吞噬了在线视频、综合资讯等领域时长）。

国家广播电视总局今年 10 月发布的《中国 — 东盟微短剧国际传播发展报告》则显示，微短剧作为诞生于中国的网络视听新业态，正以惊人速度改变全球视听生态，正在成为继美国电影、日本动画、韩国电视剧之后的第四大全球性视听产品形态。

2025 年全国共 3.3 万部微短剧上线播出，2026 年 1 至 9 月上线微短剧达 49 万部，是 2025 年全年的 13 倍。微短剧用户规模达 8.5 亿，月活用户超过 6 亿，已成为网民精神文化生活的重要方式。