金鸡百花电影节首次设立 AI 单元

IT之家 11 月 10 日消息，据新华社报道，2026 年中国金鸡百花电影节“金鸡电影 AI 单元 · 推介仪式”今日在福建厦门举行。本届电影节首次设立电影 AI 单元，探索人工智能技术在影视创作中的应用，为不同背景的创作者提供展示和交流的平台。

作为电影 AI 单元的重要活动，AI 极客松吸引了 287 支团队报名，其中 20 支团队入围，围绕命题展开 72 小时限时创作。参赛者借助 AI 工具，将故事构思转化为影像作品，在有限时间内完成从创意策划到作品制作的全过程。

由“等等知了”团队制作的《无人知晓》获得 AI 极客松 Top 1 推荐作品荣誉。

IT之家注：中国金鸡百花电影节（China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival）是由中国文学艺术界联合会、中国电影家协会及举办城市人民政府联合主办的国家级电影节，也是集电影评奖颁奖、影片展映、学术论坛、项目创投、国际交流等于一体的电影界年度盛事。

中国金鸡百花电影节创办于 1992 年，在全国各城市轮流举办。2026 年 11 月，2026 年中国金鸡百花电影节在福建厦门举办。

第 39 届中国电影金鸡奖提名名单已经公布，今日（11 月 10 日）18:00 起红毯仪式播出，19:45 起颁奖典礼暨闭幕式播出。