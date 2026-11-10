Take-Two CEO 泽尔尼克暗示，《GTA 7》不会再让玩家苦等 13 年了

IT之家 11 月 10 日消息，Take-Two CEO 施特劳斯 · 泽尔尼克暗示，《GTA 7》或许不必再让玩家苦等 13 年。他在接受 IGN 采访时透露，未来 10 年，《GTA》等知名游戏系列的内容更新方式、推出速度将发生明显变化。

IT之家注《GTA 6》定于 11 月 19 日上市，距离 2013 年 9 月《GTA 5》发售超过 13 年。

IGN 在 Take-Two 公布 2027 财年第二季度业绩之际采访了泽尔尼克，询问下一部《侠盗猎车手》是否也需要像《GTA 6》一样开发这么多年。

彭博社此前报道称，Rockstar 开发部门负责人认为，工作室的下一款游戏不会再花 8 年时间开发。不过，泽尔尼克回答时并未明确提及《GTA 7》，也没有透露预计发售时间。

泽尔尼克回应称，未来 10 年，《GTA》等知名游戏系列，在内容形式和推出速度上都会发生显著变化。他将这种转变归结为三个因素：坚持打造最高品质的娱乐内容、以新的方式向更多地区的玩家提供游戏，以及在游戏上市后持续留住玩家。

R 星开发部门负责人向彭博社透露，《GTA 6》的开发让工作室拥有了可供后续项目使用的游戏引擎、开发工具和团队，因此未来制作新游戏可以更快。

此外，从人员规模来看，2018 年 10 月《荒野大镖客：救赎 2》发售时，R 星共有 2441 名员工，现在则扩张至 12 个办公地点、4711 名员工，比当时增加 2270 人，规模接近翻倍。