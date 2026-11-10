极星 Formula 2030 概念车亮相：无 B 柱设计，还有对开门

IT之家 11 月 10 日消息，极星汽车今天（10 日）展示了 Formula 2030 概念车，其采用充满未来感的运动掀背造型，宽体车身、低趴姿态和 22 英寸中央锁止式轮毂，显得格外激进。

从侧面看，Formula 2030 取消了 B 柱，增加了一对反向开启的后车门，方便乘客进出。从车头看，新车更像一辆纯粹的跑车，却配备了四个座位和前后备箱。车尾采用“飞碟”造型，并搭载了全新设计的尾灯。

Formula 2030 的长宽高分别为 4680mm、2021mm 和 1350mm。得益于纯电专属平台，轴距达到 2780mm。

其他设计亮点包括一根“赛车式”竖直前雨刷、延伸至大型尾翼的全景玻璃车顶，以及只在启用自动驾驶系统时才会升起的激光雷达。

车尾玻璃与环绕式前挡风玻璃相互呼应，即使车身低矮，座舱依然拥有大面积的玻璃窗。

Formula 2030 的内饰也有不少新意。四张独立座椅均配有可充气的侧翼和坐垫，可根据每位乘员的身体进行调整。驾驶舱明显偏向驾驶员一侧，20 英寸曲面仪表屏直接安装在转向柱上，中央通道则集成了一块 12.2 英寸触摸屏。

在中控屏下方，仍然保留了八个可自定义的实体控制件，能够按需配置不同形式的开关和旋钮。座舱还会随驾驶模式改变布局：切换到自动驾驶模式后，中控屏从仪表台升起，方向盘与座椅之间的距离随之增大；进入性能模式后，中控屏降入中央通道，方向盘和仪表屏则向驾驶员靠近。

动力方面，极星没有公布 Formula 2030 的具体参数。除了确定新车采用纯电驱动外，输出功率、电池容量和性能表现都还是未知数。

据IT之家了解，极星确认，下一代极星 2 和即将推出的极星 7 都将采用概念车的部分设计元素。其中，新一代极星 2 计划于 2027 年上市，定位紧凑型纯电 SUV 的极星 7 则计划于 2028 年推出。