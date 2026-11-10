奔驰董事长康林松：燃油发动机至少还能再战 10 至 15 年

IT之家 11 月 10 日消息，奔驰还没有准备好告别燃油发动机。梅赛德斯-奔驰董事会主席康林松（Ola Källenius）在印度浦那举行的一场媒体圆桌会议上告诉记者，尽管公司正在进一步扩大电动汽车产品阵容，但汽油和柴油发动机未来仍有很长的发展空间。

在接受印度汽车行业媒体采访时，康林松公布了奔驰的动力技术发展时间表。他表示，燃油发动机的生命力将延续至 2030 年之后，并详细介绍了柴油发动机、符合未来欧 7 排放标准要求的内燃机，以及不断扩大的电动汽车产品阵容如何共同构成公司的发展战略。

据 Autocar India 报道，康林松表示：“内燃机至少还会存在 10 年，甚至 15 年。”他认为，向电动出行转型是一场持续 20 至 25 年的产业变革，而不是到 2030 年或 2035 年就能完成的事情。

为了满足欧 7 排放标准，奔驰正在持续投资燃油发动机产品线。公司目前拥有一系列自称已做好欧 7 准备的发动机，但这并不意味着它们已经通过新标准的正式认证。其中包括奔驰最新款 V8 发动机，目前仍在为部分高端车型提供动力，与插电式混合动力车型和纯电动汽车共同构成产品阵容。

康林松也特别强调，燃油发动机继续存在，并不意味着奔驰改变了最终的发展目标。他表示：“只要市场仍然存在对高技术含量产品的实际需求，例如我们采用电气化技术的内燃机，我们就会继续提供这类产品。”这意味着，燃油发动机能否继续保留，将取决于消费者的实际需求。

据报道，奔驰正在推进一项为期三年、涉及 40 款车型的产品计划，涵盖纯电动汽车和燃油车。这一计划包括将在 2026 年和 2027 年陆续推出的新车型，汽油、柴油和纯电动力将同时覆盖整个产品阵容。

康林松指出，轻型商用车和大型乘用车仍然是柴油发动机最能发挥优势的领域。他表示：“我们的柴油发动机产品线已经为未来做好了准备。”他还强调，在可预见的未来，柴油发动机仍将留在奔驰的产品阵容中。

对于每年行驶 6 万至 7 万公里的驾驶者而言，柴油发动机的优势尤其明显。在这样的行驶里程下，柴油车相比汽油车或混合动力车型的燃油经济性优势，仍然能够带来实际收益。康林松还特别提到，在印度市场，柴油价格相对较低，也让高里程用户更有理由继续选择柴油车。

对于经常长途驾驶的用户和车队运营商而言，柴油发动机和高效汽油发动机不会在一夜之间消失。如果每年行驶里程接近 3.7 万英里（IT之家注：约 59,546 公里），那么柴油车或高效混合动力车型较低的能耗，仍有可能抵消其相较于同级汽油车更高的购车成本。

相比之下，纯电动汽车在充电设施密集、电网能源结构更加清洁的地区更容易普及。随着使用时间延长，较低的电力成本有望抵消其较高的购车价格。而在充电设施稀缺、长途高速驾驶需求较大的地区，按照康林松提出的 10 至 15 年时间表，消费者至少在下一轮换车周期内，仍可以考虑传统燃油车和插电式混合动力车型。

不过，电动化依然是奔驰产品规划的重要方向。奔驰计划在本十年结束前，为旗下所有重要车型细分市场提供纯电动替代选择。康林松预计，明年纯电动汽车在奔驰印度市场销量中的占比还将进一步提高。

这套战略也意味着奔驰不会轻易放弃现有的多样化内燃机产品。公司仍在为部分特定车型生产 V12 发动机，同时继续通过新车型扩大纯电动汽车阵容，预计到 2027 年还将有更多电动车型陆续推出。